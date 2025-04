Dritte Staffel ab 29. April: Die Verräter und mehr: Diese Shows präsentierte Sonja Zietlow schon

Die TV-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" geht ab dem 29. April in die dritte Runde. Dann ist auch wieder Sonja Zietlow (56) als Moderatorin dabei (dienstags, 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+). Bekannt ist sie vor allem durch das RTL-Dschungelcamp. Aber auch an vielen anderen Formaten hat sie schon mitgewirkt.

Von der Pilotin zur Moderatorin

Dass sie überhaupt im Fernsehen gelandet ist, ist allerdings ein Zufall gewesen. Denn eigentlich flog sie als Pilotin bei der Lufthansa um die Welt. Doch als Kandidatin der Sat. 1-Kuppelshow "Herz ist Trumpf" wurde sie schließlich für die Fernsehbranche entdeckt. Ihre ersten Sendungen waren in den 1990er Jahren die Kindersendung "Bim Bam Bino" und "Die Hugo Show" für Kabel Eins sowie die Sendung "Hotzpotz" (1996) bei RTLzwei, die skurrile Werbespots zeigte.

Lesen Sie auch

1997 konnte sie dann ihren ersten großen TV-Meilenstein erklimmen: Sie erhielt in Sat.1 die nach ihr benannte Talkshow "Sonja", die im Nachmittagsprogramm lief und teilweise höhere Einschaltquoten als die Sendung von Vorreiter Hans Meiser (1946-2023) erreichte. Vier Jahre später wechselte sie dann zu RTL, wo sie zunächst "Der Schwächste fliegt" und "Deutschlands klügste..." präsentierte.

Feste Größe im Dschungelcamp

2004 bildete sie zusammen mit Dirk Bach (1961-2012) das Moderatorenduo für die erste Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Immer zu Jahresbeginn reist sie seitdem nach Australien (oder auch zwischenzeitlich mal Südafrika), wo sie durch das inzwischen Kult gewordene Reality-Format führt. Nach dem plötzlichen Tod von Dirk Bach wechselte der Mann an ihrer Seite: Von 2013 bis 2022 begleitete sie das Dschungelcamp mit ihrem Kollegen Daniel Hartwich (46), seit 2023 mit Jan Köppen (42).

Sonja Zietlow blieb über die vielen Dschungel-Jahre jedoch offen für weitere Formate, so war sie unter anderem von 2005 bis 2021 das Gesicht der Rankingshow "Die 25..." bei RTL und moderierte 2011 die "Big Brother"-Eröffnungsshow auf RTLzwei. Zudem wagte sie sich als Kandidatin in viele Quizsendungen und TV-Wettbewerbe. 2020 belegte sie als Hase den vierten Platz der zweiten Staffel von "The Masked Singer" (ProSieben). Eine Staffel später gehörte sie dort zum Rateteam. Ende 2020 trat sie in der ProSieben-Show "Schlag den Star" an und gewann gegen Jürgen Milski (61).

Seit 2023 hat sie neben "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zwei weitere feste RTL-Sendungen: die Wissensshow "Wunder unserer Erde - Das große GEO-Quiz" und eben das Reality-Format "Die Verräter - Vertraue Niemandem!".

So läuft die neue Staffel "Die Verräter" ab

Unter den 16 teilnehmenden Prominenten befinden sich in der Show Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich den Schatz von bis zu 50.000 Euro unter den Nagel zu reißen. Die "Loyalen" versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind.

In der dritten Staffel sind im "Verräter"-Schloss mit dabei: die "Let's Dance"-Jury bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González sowie Wayne Carpendale, Mirja du Mont, Younes Zarou, Marie Reim, Jan Hofer, Ralf Bauer, Charlotte Würdig, Sandy Mölling, Thaddäus Meilinger, Timon Krause, Joe Laschet, Martina Voss-Tecklenburg und Janin Ullmann.

Erst im November 2024 ging die zweite Staffel zu Ende. Am Schluss konnten sich Reality-TV-Star Jessica Haller (35) und Tänzerin Oana Nechiti (37) als Verräterinnen über 27.500 Euro freuen. In Staffel eins 2023 sicherten sich die Schlagerstars Vincent Gross (28) und Anna-Carina Woitschack (32) den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro.