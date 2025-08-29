Dritte Runde erreicht: Alexander Zverev gewinnt bei den US Open - und Sophia Thomalla jubelt

Alexander Zverev hat sein nächstes Match bei den US Open gewonnen. Bei seinem Spiel am Donnerstag fieberte seine Partnerin Sophia Thomalla sichtlich emotional mit.
Sophia Thomalla (35) hatte am Donnerstag allen Grund zum Jubeln: Ihr Freund Alexander Zverev (28) hat bei den US Open in New York sein Zweitrunden-Match gegen Jacob Fearnley (24) gewonnen (6:4, 6:4, 6:4) Der an Nummer drei gesetzte Hamburger steht damit in der dritten Runde. Dass Thomalla gefiel, was sie auf dem Tennisplatz sah, war deutlich erkennbar.