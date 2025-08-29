Dritte Runde erreicht: Alexander Zverev gewinnt bei den US Open - und Sophia Thomalla jubelt

Alexander Zverev hat sein nächstes Match bei den US Open gewonnen. Bei seinem Spiel am Donnerstag fieberte seine Partnerin Sophia Thomalla sichtlich emotional mit.

Sophia Thomalla (35) hatte am Donnerstag allen Grund zum Jubeln: Ihr Freund Alexander Zverev (28) hat bei den US Open in New York sein Zweitrunden-Match gegen Jacob Fearnley (24) gewonnen (6:4, 6:4, 6:4) Der an Nummer drei gesetzte Hamburger steht damit in der dritten Runde. Dass Thomalla gefiel, was sie auf dem Tennisplatz sah, war deutlich erkennbar.

Seit Turnierstart mit dabei Die Moderatorin ballte auf der Tribüne mehrmals die Fäuste, sprang auf und freute sich. Für ihren Besuch im Tennisstadion wählte Thomalla ein legeres Outfit. Die 35-Jährige trug eine Jeans, dazu einen grauen Sweater und eine schwarze Baseball-Kappe. Bereits bei Zverevs Auftaktspiel in New York brachte seine Partnerin ihm Glück.

Den Sieg gegen den Chilenen Alejandro Tabilo (28) am frühen Mittwochmorgen (6:2, 7:6, 6:4) verfolgte Thomalla ebenso auf der Tribüne. In einem sportlich-schwarzen Outfit mit Shorts, Hoodie und Cap beobachtete sie konzentriert das Match. Am Ende applaudierte sie für ihren Freund.

Wenige Tage zuvor zeigte sich das Paar gemeinsam auf einem Event in einem New Yorker Restaurant. Zverev teilte ein gemeinsames Bild bei Instagram, auf dem die beiden in die Kameras lächeln. Der Tennisspieler trug dabei eine dunkelblaue Kombi aus T-Shirt und Hose, Thomalla wählte einen Tennis-inspirierten Look, zu dem ein grauer Faltenrock gehörte.

Während Zverev derzeit beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres um den Titel kämpft, sehen deutsche Reality-TV-Fans Thomalla aktuell als Moderatorin der fünften Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" (RTL+). Von ihrem Einsatz bei der Kuppelshow teilt sie fleißig Eindrücke bei Instagram.