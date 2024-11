Einen souveränen 34:25-Heimsieg feierten die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die HSG St. Leon/Reilingen. Damit bleiben die Beilsteinerinnen Tabellenzweite, allerdings mit einem Spiel weniger als Tabellenführer HSG Freiburg.

Zu Beginn führten jedoch zunächst die Gäste phasenweise mit zwei Toren. Dann blieb die SG Schozach-Bottwartal aber mehr als acht Minuten ohne Gegentor. Diese Zeit nutzten die Gastgeberinnen, um aus einem 4:6 ein 8:6 zu machen. Fortan verteidigten die Rot-Schwarzen ihre Führung, wobei die Gäste in der ersten Halbzeit noch halbwegs mithielten und die SG auf maximal fünf Tore davonziehen lassen mussten.

Hanna Krause zeigt mehrere Paraden

Die Beilsteinerinnen ließen manch gute Möglichkeit liegen, doch scheiterte die HSG St. Leon/Reilingen auf der anderen Seite noch häufiger. Mal stand der Pfosten im Weg, mal zeigte SG-Torhüterin Hanna Krause eine ihrer vielen Paraden. Die Pausenführung fiel mit 16:13 noch recht knapp aus.

Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Bottwartälerinnen das Ergebnis schnell deutlicher. Sie gingen hohes Tempo und nutzten ihre Chancen etwas effektiver. Beim 22:16 durch Lisa Loehnig (36.) führten die Gastgeberinnen erstmals mit sechs Toren. Die Gäste, die erst vier Punkte auf dem Konto haben, steckten keineswegs auf, fanden aber allzu oft kein Durchkommen gegen die Abwehr. Elena Fabritz sorgte beim 33:24 (54.) für die erste Neun-Tore-Führung ihres Teams. Paula Hofer legte drei Minuten später zum 34:24 nach.

Gerade in den Schlussminuten vergaben die Gastgeberinnen wieder einfache Würfe, doch da die Begegnung entschieden war, trübte dies die Freude über den Sieg nicht. Am Ende stand ein 34:25 auf der Anzeigetafel. Team und Trainer ließen sich nach der Schlusssirene von ihren Fans feiern.

„Wir haben das Tempo in der zweiten Halbzeit angezogen und souverän gewonnen. Am Ende haben wir vielleicht zwei Tore zu wenig gemacht und zwei zu viel bekommen. Letztlich geht es aber nur um zwei Punkte“, sagt SG-Coach Hannes Diller. Beste Werferin in seinem Team war Jade Oral, die neun Treffer zum Heimsieg über die abstiegsbedrohten Gäste beisteuerte. Am nächsten Samstag gastiert das Diller-Team bei Schlusslicht TSV Schwabmünchen.

SG Schozach-Bottwartal: Krause, Brausch – Hönig (4/2), Adam, Fiederer, Hofer (3), Hees (1), Däuble (2), Natascha Fabritz (2), Bornhardt (2), Räuchle, Sturm (2), Elena Fabritz (3), Oral (9), Loehnig (5).