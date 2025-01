Dritte Handball-Liga: SG Schozach-Bottwartal verliert Spitzenspiel erhobenen Hauptes

1 Kreisläuferin Carlotta Hees steuerte einen Treffer bei. Foto: Archiv (avanti)

Die zweitplatzierten Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal verlieren am Samstagabend beim Ersten HSG Freiburg deutlich, müssen sich aber nicht grämen.











Dass es für die auf Rang zwei stehende SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend beim Spitzenreiter HSG Freiburg schwierig werden würde, ließ sich vor dem Spiel nicht nur an der Tabelle, sondern vor allem auch an der Kaderliste ablesen. Diese bestand bei der SG gerade einmal aus neun Feldspielerinnen, darunter die angeschlagene Elena Fabritz. Das Team der Gastgeberinnen umfasste derweil vier Namen mehr. Es war also kein allzu großes Wunder, dass die SG dann in der zweiten Hälfte tatsächlich Probleme bekam und den Spielstand nicht mehr auf ihre Seite ziehen konnte.