Dritte Handball-Liga: SG Schozach-Bottwartal gewinnt „Spiel am absoluten Limit“ knapp

Mit einem 30:27 (17:11)-Auswärtssieg beim TSV Schwabmünchen sind die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend nach Hause zurückgekehrt. „Es war das erwartet schwere Spiel“, sagt der SG-Trainer Hannes Diller. Obwohl die Beilsteinerinnen als Tabellenführer beim noch punktlosen Schlusslicht in der Favoritenrolle waren, war der Sieg kein Selbstläufer. Nicht nur, weil die Gastgeberinnen zumeist nur sehr knapp verloren, sondern auch, weil die SG einige Ausfälle zu beklagen hatte. „Es war ein Spiel am absoluten Limit. Wir hätten nicht fünf Prozent weniger geben dürfen“, sagt Hannes Diller.

Den Grundstein für den Erfolg legte der Tabellenführer in der ersten Halbzeit. Mit einem 7:1-Lauf in der Schlussphase des ersten Durchgangs spielten sich die Rot-Schwarzen eine eigentlich komfortable 17:11-Führung zur Pause heraus. Hanna Hönig, mit zehn Toren beste Werferin der SG in diesem Spiel, erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel sogar auf 18:11 (31.).

Plötzlich ist ein Bruch im SG-Spiel

Doch dann der Bruch im Spiel: Nach der 20:13-Führung (34.) schmolz der Vorsprung in der zweiten Halbzeit binnen neun Minuten auf 21:20 zusammen. Doch immer zum richtigen Zeitpunkt erzielten die Gäste wieder einen Treffer. Die Schwabmünchnerinnen blieben in der verbleibenden Spielzeit stets auf zwei bis drei Toren am Spitzenreiter dran. Den Bottwartälerinnen unterliefen immer wieder technische Fehler, doch brachten sie den Vorsprung am Ende über die Zeit.

„Das war natürlich kein perfektes Spiel von uns, aber aufgrund der Kadersituation bin ich sehr zufrieden. Am Ende haben wir das Spiel mit drei Rückraumspielerinnen über die Bühne gebracht“, so Diller, der betont, dass es auch in diesem Spiel nur um zwei Punkte gegangen sei. Und die haben die SG-Frauen aus Schwabmünchen mitgenommen. Nach diesem Sieg führt die SG Schozach-Bottwartal die Tabelle mit 15:1 Punkten weiter an. Die HSG Freiburg lauert mit nur einem Punkt weniger auf Platz zwei.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause – Hönig (10/6), Adam (1), Hofer, N. Fabritz (4), Hees, Bornhardt (5), Dierolf, Räuchle, Awad, E. Fabritz (1), Oral (6), Loehnig (3).