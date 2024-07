Dritte Ehe für Rufus Sewell : Schauspieler heiratet seine fast 30 Jahre jüngere Partnerin

Rufus Sewell sagt zum dritten Mal "Ja". Der britische Schauspieler und seine fast 30 Jahre jüngere Partnerin Vivian Benitez haben auf einer alten Burg in Wales geheiratet.

Rufus Sewell (56) ist wieder unter der Haube. Der britische Schauspieler hat laut Medienberichten am Wochenende seiner Verlobten Vivian Benitez (27) das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand demnach im Manorbier Castle in Wales statt. Mit der Wahl der Burg aus dem 11. Jahrhundert als Schauplatz der Feier würdigte der gebürtige Londoner offenbar die walisischen Wurzeln seiner Mutter.

Paparazzi-Bilder zeigen Rufus Sewell in einem cremefarbenen Anzug. Darunter trug der "Liebe braucht keine Ferien"-Star ein weißes Hemd mit einer schwarzen Krawatte. Die Braut begeisterte in einem schulterfreien, weißen Brautkleid.

Das Paar lacht über den Altersunterschied

Erst vor einem halben Jahr hatte sich das Paar verlobt. Sewell hatte im Dezember 2023 in Rom um die Hand von Vivian Benitez angehalten. Benitez postete kurz darauf Fotos mit dem Verlobungsring auf Instagram.

"Bis dass der Tod uns scheidet", schrieb die Schauspielerin damals zu den Bildern. "Oder bis er wieder mit seinen Straßenschuhen über Badematten läuft", ergänzte sie humorvoll. In einem Post am folgenden Tag scherzte sie über die fast 30 Jahre, die zwischen dem Paar liegen: "Bitte sagt allen, die sich wegen unseres Altersunterschieds Sorgen machen, dass es jetzt in Ordnung ist - ich bin heute Morgen 27 geworden", schrieb sie. Der Brite und die US-Amerikanerin mit kubanischen Wurzeln sind bereits seit 2019 liiert.

Dritte Ehe für Rufus Sewell

Für Rufus Sewell ist es die dritte Ehe. Zwischen 1999 und 2000 war er mit der Unternehmerin Yasmin Abdallah verheiratet. 2004 heiratete der "Scoop"-Darsteller die Produzentin Amy Gardner, 2006 folgte die Scheidung. Aus der Beziehung ging ein Sohn hervor. Mit seiner ehemaligen Partnerin Ami Komai hat er außerdem eine zehn Jahre alte Tochter.

Rufus Sewell ist seit über 30 Jahren im Filmgeschäft, spielte tragende Rollen in "Dark City" (1998) oder "Ritter aus Leidenschaft" (2001). Kürzlich sorgte er mit "Scoop - Ein royales Interview" für Aufsehen. Mit viel Make-up verwandelte sich Sewell in Prinz Andrew (64). Der Netflix-Film rekonstruiert das berüchtigte Interview aus dem Jahr 2019, in dem sich der Bruder von König Charles III. (75) über seine Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) um Kopf und Kragen redete.