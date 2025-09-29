Drita Kosova Kornwestheim verteidigt Spitze mit Torefestival

Mühelos hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A2 Enz-Murr Drita Kosova Kornwestheim seine Tabellenführung verteidigt. Das 8:1 (4:0) beim KSV Renningen war der fünfte Sieg in fünften Spiel und fiel überraschend hoch aus, denn der Gegner hatte zuvor in vier Partien nur drei Gegentreffer zugelassen. „Acht Tore musst du hier erst einmal schießen. Wir sind zwar mit einigem Respekt angereist, aber der Gegner stand nur hinten drin“, berichtete Drita-Spielertrainer Spetim Muzliukaj.

Am treffsichersten zeigte sich im Drita-Trikot Muhammet Muzliukaj, der gleich viermal erfolgreich war. Adran Thaqi, Sermin Zekjiri, Albesian Ajazi und der Spielertrainer selbst steuerten die restlichen Tore bei. Mit Blick auf die Tabelle scheint sich bereits jetzt abzuzeichnen, dass es für Drita im Titelkampf wohl auf ein Rennen mit dem Bezirksligaabsteiger Spvgg Renningen hinauslaufen dürfte.

In der Parallelstaffel A1 kassierte der TSC Kornwestheim mit einem 1:3 (1:2) beim ehemaligen Bezirksligisten Dersim Ludwigsburg seine erste Niederlage und fiel vom ersten auf den fünften Tabellenplatz zurück. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von TSC-Verteidiger Resul Eroglu, der sich nach Zuspiel von Keeper Fahim Mehrabi ohne Gegnereinwirkung mit lautem Knall die Achillessehne gerissen hat (16.).

Schwere Verletzung von TSC-Verteidiger Resul Eroglu

Dersim nutzte diesen Moment, um auf 2:0 zu erhöhen. „Da spielt man den Ball ins Aus, das gehört sich einfach so. Mit Fairplay hatte das nichts zu tun“, schimpfte TSC-Spielertrainer Burak Demirel. Carmine Pescione verkürzte zwar per verwandeltem Elfmeter zum 1:2-Halbzeitstand, doch mit dem Schock über das Aus des Teamkollegen in den Knochen wirkten die TSC-Akteure an diesem Nachmittag gehemmt und konnten die Partie nicht mehr drehen. „Da ist heute einfach alles schief gelaufen“, stöhnte Demirel.

Niederlage trotz 2:0-Führung für SVK II

Eine schmerzhafte 2:3 (2:0)-Niederlage musste der SV Kornwestheim II im Aufsteigerduell gegen den SKV Eglosheim hinnehmen und verpasste es, sich etwas von den Abstiegsplätzen abzusetzen. „Wir lagen mit 2:0 vorne und hatten alles unter Kontrolle, haben dann aber den Zugriff verloren“, berichtetet SVK-Trainer Tim Waida.

Davide Collura und der nach seinem Urlaub Spielpraxis in der Zweiten sammelnde Nico Schürmann aus dem Bezirksligateam hatten die 2:0-Führung herausgeschossen, bevor der Faden riss. Erst nach dem 2:3 (80.) kam die SVK-Zweite noch einmal auf, doch Vincent Löffler scheiterte bei der besten Ausgleichschance am Aluminium.