Dringender Tatverdacht in Ludwigsburg: War Geldtransporter-Überfall vorgetäuscht?

1 Die beiden Tatverdächtigen sind festgenommen worden. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die beiden Angestellten eines Sicherheitsunternehmens, die angegeben hatten, am 4. Januar bei Ludwigsburg überfallen worden zu sein, sitzen jetzt selbst in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Wende in den Ermittlungen zum Überfall auf einen Geldtransporter auf einem Feldweg bei Ludwigsburg-Oßweil Anfang Januar: Die beiden 24- und 42-jährigen Angestellten eines Sicherheitsunternehmens, die vorgegeben hatten, am 4. Januar auf dem Weg im Gebiet „Oßweiler Höhe“ in einem Geldtransporter überfallen worden zu sein, sitzen seit Dienstag, 6. Februar, selbst in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Ludwigsburg jetzt gemeinsam mit.