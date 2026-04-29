Die Sanierung des Münchinger Freizeitbads naht: Der Gemeinderat von Korntal-Münchingen hat den ersten Arbeiten grünes Licht gegeben. Was das für die Badegäste bedeutet.

Die Stadt Korntal-Münchingen will eine ungeplante Schließung des Freizeitbads in Münchingen unbedingt vermeiden. Schlimmstenfalls von heute auf morgen könnte das Bad dichtmachen müssen, wenn nicht bald Sanierungen erfolgen. Nun hat der Gemeinderat den ersten Arbeiten zugestimmt: Die Lüftungsanlage im Kleinkindbereich wird im Herbst 2026 erneuert. Das kostet die Kommune mehr als 320 000 Euro.

Die Sanierung läuft anders als gedacht. Ursprünglich wollte die Stadt auch die beiden Schwallwasserbehälter, das sind Betontanks, die Wasser zwischenspeichern, erneuern. Das hätte insgesamt etwa eine Million Euro gekostet. Diese Arbeiten stehen jetzt aber erst für 2028 an. Laut dem Statistiker hielten die Behälter noch gut, erläuterte der Bürgermeister Alexander Noak (parteilos) die Lage. Die Untersuchung der Bausubstanz habe ergeben, dass die Behälter statisch noch so tragfähig seien, dass sie den Badebetrieb vorerst nicht gefährden.

Stadträtin hat „leichtes Bauchgrimmen“ wegen der Planung

Darüber herrscht große Erleichterung. Denn andernfalls hätte das Freizeitbad drei bis vier Monate lang schließen müssen – und nicht wie zunächst angenommen nur rund sechs Wochen. Gerade die Vorarbeiten für den Einbau der neuen Schwallwasserbehälter würden sich „sehr aufwendig“ gestalten. „Bei der Planung schärft sich der Blick immer weiter, wie bei einem Trichter“, stellte der Bürgermeister fest.

Einige Gemeinderäte hatten sich verwundert gezeigt. Die Erneuerung von sowohl Lüftungsanlage als auch Schwallwasserbecken habe zunächst „Priorität Null“ erhalten – „sonst steht das Bad morgen still, hieß es“, erinnerte der FDP-Vorsitzende Peter Ott. Die Chefin der SPD, Renate Haffner, sagte, sie habe „leichtes Bauchgrimmen“ wegen der geänderten Planung. Der Freie Wähler Steffen Müller nannte sie „die besten Lösung“.

Münchinger Freizeitbad für rund anderthalb Monate dicht

Voraussichtlich ab Mitte September schließt das Freizeitbad für die Erneuerung der Lüftungsanlage für rund anderthalb Monate. In dieser Zeit erfolgt obendrein die jährliche Revision samt der Reinigung des Bads. Darüber hinaus wird ein neues Kassensystem installiert.

Die Stadt lehnt eine kurzfristige Schließung des Bads über Monate ab. Darauf seien die Mitarbeiter nicht vorbereitet. Die Vereine und Schulen, die regelmäßig zum Schwimmen da sind, brauchen laut der Stadtverwaltung eine längere Vorlaufzeit, um Alternativen zu finden. Und dann sind da noch die Badegäste, die seit der Coronapandemie wieder zunehmend und auch von überregional her kommen: Diese will die Stadt durch eine längere Schließzeit in diesem Jahr und einer „weiteren noch längeren Schließzeit vermutlich ab Frühjahr 2028“ – wenn die Generalsanierung losgeht – nicht vergraulen.

Gepflegt, aber marode: Münchinger Freizeitbad verschlingt Millionen

Das Münchinger Freizeitbad ist mehr als 50 Jahre alt – und marode. Ein Planungsbüro hatte im August verdeutlicht, dass es „zwingend notwendig“ sei, das „gepflegte“ Bad für „einen dauerhaften Erhalt einer Generalsanierung zu unterwerfen“. Das würde die Stadt Korntal-Münchingen sieben bis neuneinhalb Millionen Euro kosten.

Weitere rund fünf Millionen Euro müsste die Stadt in die Hand nehmen, um das Bad aus dem Jahr 1974 fit für die Zukunft zu machen und ihm ein „modernes Gesamterscheinungsbild“ zu verpassen. Würde die Verwaltung dann noch knapp drei Millionen Euro drauflegen, wäre das Angebot besser und das Bad noch attraktiver – zum Beispiel durch Gastronomie und einen größeren Außenbereich. Ergibt unter dem Strich gut 17,3 Millionen Euro. Aktuell hat das Freizeitbad vier Becken, darunter ein Außenbecken, mit zusammen rund 700 Quadratmetern Wasserfläche.