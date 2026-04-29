Die Sanierung des Münchinger Freizeitbads naht: Der Gemeinderat von Korntal-Münchingen hat den ersten Arbeiten grünes Licht gegeben. Was das für die Badegäste bedeutet.
Die Stadt Korntal-Münchingen will eine ungeplante Schließung des Freizeitbads in Münchingen unbedingt vermeiden. Schlimmstenfalls von heute auf morgen könnte das Bad dichtmachen müssen, wenn nicht bald Sanierungen erfolgen. Nun hat der Gemeinderat den ersten Arbeiten zugestimmt: Die Lüftungsanlage im Kleinkindbereich wird im Herbst 2026 erneuert. Das kostet die Kommune mehr als 320 000 Euro.