Drillingsmädchen aus Sindelfingen: „Die ersten Wochen waren jenseits unserer Vorstellungen“

Hidaya, Sumaja und Ruqyaa liegen in ihren rosafarbenen Strickanzügen nebeneinander dicht an dicht im Bett. Die Drillingsmädchen strecken ihre nackten Füßchen in die Luft, die Söckchen längst abgestreift. Als sich ihre Mama über sie beugt, richten sich alle drei Paar Augen auf sie. Und dann – ein Strahlen. Ein Moment, der alles andere vergessen lässt.

Dabei ist es erst wenige Monate her, dass für die Familie Yilmaz aus Maichingen nichts leicht war. „Die ersten Wochen zuhause waren ganz schlimm. Jenseits unserer Vorstellungen“, sagt Mutter Meggy Yilmaz. Ihre eineiigen Drillingsmädchen kamen Ende August in der 29. Schwangerschaftswoche am Klinikum Böblingen per Kaiserschnitt zur Welt – jedes von ihnen wog kaum mehr als 1000 Gramm. Die Kleinste, Sumaja, hatte zudem Hirnblutungen erlitten. Erst im November durften alle drei nach Hause. Es folgten Wochen zwischen Hoffnung, Angst und völliger Erschöpfung.

„Das war der Gamechanger“: Ziegenmilch bringt Erleichterung

Zuhause angekommen wurde der Alltag zur Belastungsprobe. Denn nicht nur die drei Drillingsmädchen wollten versorgt werden, auch ihre große Schwester, die zweijährige Safya, hatte ihre Bedürfnisse. „Wir kamen zu gar nichts mehr. Ich und mein Mann haben tagelang nicht geduscht, die Wohnung sah extrem chaotisch aus“, erzählt die 30-Jährige. Die Babys wollten alle zwei Stunden trinken, hatten danach allerdings so starke Koliken, dass sie extrem viel schrien und wenig schliefen. „Es war wie in einem Baby-Bootcamp“, erinnert sich Meggy Yilmaz. Erst später fanden die Eltern heraus, was helfen würde: Der Wechsel von Kuhmilch auf Ziegenmilch wurde zum Wendepunkt. „Das war der Gamechanger“, sagt die Drillingsmama. Plötzlich wurden die Nächte ruhiger und die Babys entspannter. Auch eine Federwiege für Zwillinge brachte Erleichterung – die drei Kinder gleichzeitig zu beruhigen, ist allein mit zwei Armen kaum möglich.

Doch auch nach der Entlassung aus der Klinik blieb der Alltag nicht ohne Rückschläge. Seitdem mussten die Drillinge kurz vor Weihnachten wegen eines Infekts ein paar Tage ins Krankenhaus. Und erst vor ein paar Wochen erwischte es gleich alle vier Kinder mit einem Magen-Darm-Infekt. Eine weitere Belastungsprobe für die Familie. Aber das Wichtigste: den drei frühgeborenen Mädchen geht es gut und sie entwickeln sich alle prima.

Die vier Schwestern halten einen Plausch. Foto: privat

Kuschelzeit um 6 Uhr: Ein kostbarer Moment im Familienalltag

Heute wirkt der Alltag dennoch eingespielt, fast routiniert. Die Eltern arbeiten im Schichtsystem: Die Mutter übernimmt den Tag, der Vater Yagiz Yilmaz die Nacht. Meggy Yilmaz’ Tag startet um vier Uhr morgens. Zwei Stunden gehört die Zeit nur ihr – sie kocht vor, erledigt Papierkram und plant den Tag. Dann wachen die Babys auf, später auch Safya. Es folgt einer der kostbarsten Momente des Tages: gemeinsames Kuscheln. „Das ist eine der schönsten Zeiten“, sagt die Vierfachmama. Alle liegen zusammen im Bett und für einen Moment fühlt sich alles leicht an.

Doch der Alltag bleibt eine logistische Meisterleistung. Gewickelt wird nacheinander im Dreierpack, gefüttert ebenfalls alle gleichzeitig – mit Hilfe spezieller Kissen, die das Fläschchen halten. „Sonst kommen wir gar nicht hinterher“, erklärt die 30-Jährige. Alles läuft getaktet, fast wie am Fließband. „Man hat oft das Gefühl, keinem richtig gerecht zu werden.“

Spagat zwischen Babybedürfnissen und großer Schwester meistern

Besonders herausfordernd ist der Spagat zwischen den Bedürfnissen der Babys und denen der großen Schwester. Denn sie will raus, Roller fahren oder auf den Spielplatz – während die Drillinge schlafen oder trinken müssen. „Diese beiden Welten zusammenzubringen, ist das Schwierigste“, sagt die 30-Jährige.

Ein Küsschen unter Schwestern Foto: Veronika Andreas

Trotzdem geht sie fast jeden Tag nach draußen – oft auch allein mit allen vier Kindern. Ein Kraftakt, der nicht unbemerkt bleibt. Immer wieder sprechen Passanten sie an, staunen und stellen Fragen. „Sind das alles ihre Kinder?“ und „Ist das auf natürlichem Weg entstanden?“ sind die Klassiker. Fast immer folgt: „Da haben sie aber viel zu tun.“

Und doch sind es die kleinen Erfolge, die zählen. Ein Kaffee in der Sonne. Ein Ausflug, der gelingt. „Am meisten überrascht mich, dass wir das alles schaffen“, sagt Meggy Yilmaz. „Und wie viel Kraft man als Eltern eigentlich hat.“

Der Abend bringt eine kurze Verschnaufpause – zumindest theoretisch. Punkt 18.30 Uhr müssen Hidaya, Sumaja und Ruqyaa im Bett sein, sonst funktioniert das Einschlafen nicht. Danach beginnt für die Mutter der „erste Abend“: putzen, kochen, vorbereiten. Erst wenn das erledigt ist, beginnt der „zweite Abend“ – ein wenig Freizeit, vielleicht ein Buch, ein bisschen surfen. Meist endet er schnell. „Ich schlafe sofort ein“, sagt die 30-Jährige.

Beinfreiheit für Hidaya Foto: Veronika Andreas

Bodenständige Zukunftswünsche: Gesundheit und Individualität

Die Wünsche für die Zukunft sind bodenständig: Gesundheit für die Kinder – „das ist nach allem nicht selbstverständlich“. Und der Wunsch, dass jede der drei Mädchen als eigene Persönlichkeit wahrgenommen wird.

Ganz praktisch sucht die junge Familie derzeit nach mehr Platz. Die Drei-Zimmer-Wohnung wird langsam zu eng für sechs Menschen. Ein größeres Auto ist bereits unterwegs. Und auch eine Haushaltshilfe soll wieder her – denn ohne Unterstützung ist der Alltag auf Dauer mit so wenig Schlaf kaum zu bewältigen.

Und beim Abschied von den Yilmaz’ liegen die drei Mädchen wieder nebeneinander in ihren rosafarbenen Anzügen, strampeln, schauen und lächeln. Als wäre all das Chaos nur eine Randnotiz.