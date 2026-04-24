Drillingsmädchen aus Sindelfingen: „Die ersten Wochen waren jenseits unserer Vorstellungen“

Drillingsalltag in Sindelfingen: Die Familie Yilmaz meistert das Chaos mit vier kleinen Kindern. Ziegenmilch und logistische Meisterleistungen bringen Erleichterung.
Hidaya, Sumaja und Ruqyaa liegen in ihren rosafarbenen Strickanzügen nebeneinander dicht an dicht im Bett. Die Drillingsmädchen strecken ihre nackten Füßchen in die Luft, die Söckchen längst abgestreift. Als sich ihre Mama über sie beugt, richten sich alle drei Paar Augen auf sie. Und dann – ein Strahlen. Ein Moment, der alles andere vergessen lässt.