Drillingsgeburt in der Filderklinik: Mutter erzählt im Video, warum sie keinen Kaiserschnitt wollte

Melanie Oesch hat ihre Drillinge Nora, Malia und Pauline in der Filderklinik auf die Welt gebracht. Per Spontangeburt, also ohne Kaiserschnitt. Warum sie dafür extra gekämpft hat.
Da liegen sie, eng nebeneinander in ihrem kleinen Bettchen, die winzigen Ärmchen der Schwestern liegen übereinander. Nora hat gerade die Augen aufgemacht. Malia schläft selig vor sich hin. Pauline hat Schluckauf. Bald ist die nächste Wickelrunde dran. Mama Melanie Oesch hat noch ein paar Minuten Zeit, bis sie wieder ran muss.