Drillingsgeburt in der Filderklinik: Mutter erzählt im Video, warum sie keinen Kaiserschnitt wollte

Melanie Oesch hat ihre Drillinge Nora, Malia und Pauline in der Filderklinik auf die Welt gebracht. Per Spontangeburt, also ohne Kaiserschnitt. Warum sie dafür extra gekämpft hat.

Da liegen sie, eng nebeneinander in ihrem kleinen Bettchen, die winzigen Ärmchen der Schwestern liegen übereinander. Nora hat gerade die Augen aufgemacht. Malia schläft selig vor sich hin. Pauline hat Schluckauf. Bald ist die nächste Wickelrunde dran. Mama Melanie Oesch hat noch ein paar Minuten Zeit, bis sie wieder ran muss.

Am 4. Oktober hat sie die Drillinge zur Welt gebracht. Nicht, wie es bei Drillingen meistens geschieht, per Kaiserschnitt, sondern per Spontangeburt. Dafür musste sie allerdings einige Hürden überwinden – und aus der Heimat in Breisach bei Freiburg extra nach Filderstadt kommen.

Oesch ist spontan mit den Drillingen schwanger geworden. Bei den ersten Untersuchungen und Ultraschalls seien die Ärzte automatisch davon ausgegangen, dass die Babys per Kaiserschnitt zur Welt kommen werden. „Das wollte ich aber nicht“, erzählt Melanie Oesch. „Ich wollte, soweit es möglich ist, eine natürliche Geburt. Ich habe mich unwohl beim Gedanken gefühlt, dass es unbedingt ein Kaiserschnitt sein muss.“

„Ich hatte wieder das Gefühl, dass ich das Recht habe, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen“

Sie war froh, dass sie die Filderklinik fand. „In der 32. Schwangerschaftswoche waren wir zum ersten Mal hier“, sagt sie. „Danach hatte ich zum ersten Mal wieder das Gefühl, dass ich das Recht habe, mich auf mein Bauchgefühl zu verlassen.“

Die Geburt lief genau, wie sie es sich vorgestellt hat. Mehr davon erzählt sie im Video. Sobald die Babys etwas selbstständiger sind, dürfen Melanie Oesch, Papa Nikolai Babunovic und der große Bruder Elia sie mit nach Hause nehmen.