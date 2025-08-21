„Was, du bekommst Drillinge?“

Nadine Rubin brachte vor einem Dreivierteljahr Drillinge ohne Kaiserschnitt zur Welt. Wie bewältigen Hailey, Matteo, Amalia und ihre Mama den Alltag?
Windeln wechseln, Flasche richten, Strampler anziehen – und das alles im Akkordtempo, denn wenn das erste Kind versorgt ist, warten noch zwei weitere. Der Alltag mit Drillingen ist in der Vorstellung vieler ein Kreislauf aus Füttern, Spielen, Waschen und in den Schlaf begleiten. Schon die Anfangszeit mit einem Neugeborenen ist für Eltern ein Kraftakt, der nicht selten von schlaflosen Nächten und viel Stress geprägt ist.