Dribbel-Genie und Gefühlsmensch: Fußball-Weltmeister Thomas Icke Häßler wird 60

Als Fußballer verzauberte Welt- und Europameister Thomas Häßler Millionen. Privat kämpfte "Icke" mit Schicksalsschlägen, Krisen und gesundheitlichen Problemen. Zum 60. Geburtstag kann der gefühlvolle Linksfuß auf ein bewegtes Leben wie im Abenteuer-Roman zurückblicken.
Als Welt- und Europameister hat er sich auf ewig in die Herzen der deutschen Fußball-Fans gedribbelt. Ex-Mittelfeld-Star Thomas Häßler feiert heute seinen 60. Geburtstag. Auf dem Fußballfeld kannte der gebürtige Berliner mit dem Spitznamen "Icke" immer seinen Platz und wusste, wo seine Aufgaben und Ziele liegen. Was ihm im Fußball gelang, bereitete ihm im wahren Leben so manches Mal Schwierigkeiten. Private Schicksalsschläge kamen hinzu. Gesundheitliche Probleme ließen seine Fans in den vergangenen Jahren um ihr Idol bangen. Wie geht es dem sympathischen Berliner heute?