Drews, Silbereisen, Gottschalk und Co.: Mit zwei Schlägen: Oktoberfest 2025 vor zahlreichen Promis eröffnet

O'zapft is! Mit zwei gekonnten Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstagmittag das Oktoberfest 2025 eröffnet. Das ließen sich die Promis natürlich nicht entgehen.
Herrlicher Sonnenschein, zwei Schläge und zahlreiche Stargäste: In München ist am Samstag das 190. Oktoberfest eröffnet worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) brauchte wie in den Vorjahren zwei kräftige Hiebe, um die erste Maß der diesjährigen Wiesn zu zapfen. Die ging traditionell an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU). "O'zapft is"!