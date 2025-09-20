Drews, Silbereisen, Gottschalk und Co.: Mit zwei Schlägen: Oktoberfest 2025 vor zahlreichen Promis eröffnet

Herrlicher Sonnenschein, zwei Schläge und zahlreiche Stargäste: In München ist am Samstag das 190. Oktoberfest eröffnet worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) brauchte wie in den Vorjahren zwei kräftige Hiebe, um die erste Maß der diesjährigen Wiesn zu zapfen. Die ging traditionell an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU). "O'zapft is"!

"Saugut", kommentierte er den ersten Schluck im Schottenhamel-Festzelt. Wie im Vorjahr erschien Söder in Lederhose statt im Trachtenanzug. "Wir haben so schwere Zeiten, wir nehmen uns jetzt während der Wiesn mal ein Auszeit von den Krisen", erklärte der Politiker.

Die Promis feiern mit

Den Wiesn-Anstich ließen sich die Promis natürlich nicht entgehen. Wie schon "seit wohl 20 Jahren" saß Schlagerstar Florian Silbereisen (44) ganz vorne im Schottenhamel mit dabei. Dieses Jahr war er unter anderem in Begleitung von Neu-Münchner Jürgen Drews (80) nebst Ehefrau Ramona und Tochter Joelina. Während Silbereisen sich sein Bier gönnte, das wegen der warmen Temperaturen "noch mal viel besser" schmeckte, verzichtete der "König von Mallorca". "Ich bin Antialkoholiker", erklärte Drews der ARD. Seine Maß gehe also lieber an seinen Freund. "Der verträgt ja so viel", lobte er Silbereisen.

Ebenfalls schon an Tag eins dabei: Thomas Gottschalk und seine Frau Karina Mroß, die beim Festumzug mitfuhren und sich dementsprechend von der Kutsche zum Zelt karren ließen. Auch Wiesn-Stammgast Cathy Hummels, Roberto Blanco und Simone Thomalla ließen sich den Anstich nicht entgehen. Die Schauspielerin kam mit ihrem Freund René ins Käferzelt und schwärmte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Der Zauber der Wiesn ist, dass nirgendwo anders so viele schön angezogene Menschen auf einmal sind. Die Frauen im Dirndl sind wunderschön, die Männer in Lederhosen super sexy. Und alle haben das gleiche Ziel: die schlimmen Dinge auf der Welt mal kurz vergessen und den Tag genießen."