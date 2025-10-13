Drew Goddard als Regisseur an Bord: Ist Laurence Fishburne bei Matrix 5 wieder dabei?

Auf der New York Comic Con sprach Laurence Fishburne über den geplanten fünften "Matrix"-Film. Eine Rückkehr könne er sich demnach vorstellen - allerdings nur, wenn die Qualität stimme. Inszeniert wird das neue Kapitel von Drew Goddard.
Kehrt Laurence Fishburne (64) als Morpheus in "Matrix 5" zurück? Auf der New York Comic Con sprach der Schauspieler über ein mögliches Comeback. Laut mehreren Branchenblättern machte Fishburne deutlich, dass er eine Rückkehr nicht ausschließe, sie jedoch von der Qualität des Projekts abhänge. "Es kommt darauf an, wie gut es ist", sagte er auf der Bühne bei der "Matrix"-Reunion. "Wenn es großartig und sinnvoll ist, dann ja. Ich weiß aber nicht, ob es Sinn ergibt."