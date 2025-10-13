Drew Goddard als Regisseur an Bord: Ist Laurence Fishburne bei Matrix 5 wieder dabei?

Auf der New York Comic Con sprach Laurence Fishburne über den geplanten fünften "Matrix"-Film. Eine Rückkehr könne er sich demnach vorstellen - allerdings nur, wenn die Qualität stimme. Inszeniert wird das neue Kapitel von Drew Goddard.

Kehrt Laurence Fishburne (64) als Morpheus in "Matrix 5" zurück? Auf der New York Comic Con sprach der Schauspieler über ein mögliches Comeback. Laut mehreren Branchenblättern machte Fishburne deutlich, dass er eine Rückkehr nicht ausschließe, sie jedoch von der Qualität des Projekts abhänge. "Es kommt darauf an, wie gut es ist", sagte er auf der Bühne bei der "Matrix"-Reunion. "Wenn es großartig und sinnvoll ist, dann ja. Ich weiß aber nicht, ob es Sinn ergibt."

Der oscarnominierte Schauspieler ergänzte, dass er mit den Wachowski-Schwestern über eine mögliche Rolle in "The Matrix Resurrections" gesprochen habe, letztlich jedoch nicht für die Fortsetzung eingeladen wurde. "Ich habe mich bei ihnen gemeldet", erklärte Fishburne. "Es hat einfach nicht geklappt. Ich sagte: 'Vielen Dank', Lana [Wachowski] bedankte sich ebenfalls und meinte: 'Ich werde darüber nachdenken.' Das war's dann auch schon."

Vierter Teil kam 2021 in die Kinos

Fishburnes Aussagen kommen vier Jahre nach dem Kinostart von "The Matrix Resurrections". Die Fortsetzung fokussierte sich auf die Charaktere Neo (Keanu Reeves, 61) und Trinity (Carrie-Anne Moss, 58). Lana Wachowski (59) war für die Regie verantwortlich.

Im April 2024 berichtete unter anderem das Branchenblatt "Deadline", dass bei Warner Bros. ein fünfter "Matrix"-Film in Arbeit ist. Der oscarnominierte Regisseur und Autor Drew Goddard (50) soll sowohl die Regie übernehmen als auch das Drehbuch schreiben. Die Wachowski-Schwestern fungieren als Produzentinnen. Ob Figuren aus der Original-Trilogie zurückkehren, ist bislang unklar.