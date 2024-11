Drew Barrymore und Adam Sandler: Ihre Kinder schauten 50 erste Dates

Nicht nur Drew Barrymore (49) und Adam Sandler (58) sind miteinander befreundet, sondern auch ihre Kinder. Wie Barrymore in ihrer nach ihr benannten Talkshow verriet, haben ihre und Sandlers Tochter gemeinsam einen Film angeschaut, in dem ihre Eltern ein Liebespaar spielen. Es handelte sich um "50 erste Dates", der dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert.

"Warum schaut ihr euch das an?", habe Drew Barrymore die Mädchen gefragt, "habt ihr noch nicht genug von mir und deinem Vater?" Die Kinder haben glücklich gewirkt, als sie ihre Eltern zusammen auf dem Bildschirm gesehen haben, erzählte die Schauspielerin. "Es war so süß und wunderbar", sagte sie über den Moment. "Deine Kinder lehnen so viele Dinge an dir ab", so Barrymore weiter, wenn sie einmal etwas akzeptieren, was sie gemacht hat, denke sie "Oh, wie fantastisch".

Lesen Sie auch

Leinwandtraumpaar Drew Barrymore und Adam Sandler

Welche Kinder sie beim gemeinsamen Filmabend erwischt hat, sagte Drew Barrymore nicht. Denn es gibt gleich mehrere Kandidatinnen. Barrymore hat mit ihrem Ex-Mann Will Koppelman (46) die beiden Töchter Olive (12) und Frankie (10). Adam Sandler zieht mit seiner Frau Jackie ebenfalls zwei Töchter groß: Sadie (18) und Sunny (16).

In "50 erste Dates" spielt Adam Sandler den Tierarzt Henry, der sich in die von Drew Barrymore gespielte Lucy verliebt. Das Problem: Lucy leidet unter Amnesie und hat am nächsten Tag alles erlebte vergessen. Henry muss also jeden Tag neu um sie werben.

"50 erste Dates" ist der zweite gemeinsame Film von Sandler und Barrymore. 1998 standen sie erstmals zusammen für "Eine Hochzeit zum Verlieben" vor der Kamera. 2014 folgte mit "Urlaubsreif" der dritte Streich des Duos. Bald könnte eine vierte Zusammenarbeit dazu kommen. Barrymore verriet Anfang dieses Jahres, dass sie auf der Suche nach neuem Stoff für sie und Sandler sei.