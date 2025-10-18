Drew Barrymore gewinnt ersten Emmy nach fast 40 Jahren

Nach fast vier Jahrzehnten im Showbusiness hat Drew Barrymore jetzt ihren ersten Emmy gewonnen. Die 50-Jährige wurde bei den Daytime Emmy Awards 2025 als beste Talkshow-Moderatorin ausgezeichnet. Ihre erste Nominierung erhielt sie bereits 1986 im Alter von nur elf Jahren.
