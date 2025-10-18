Drew Barrymore gewinnt ersten Emmy nach fast 40 Jahren

Nach fast vier Jahrzehnten im Showbusiness hat Drew Barrymore jetzt ihren ersten Emmy gewonnen. Die 50-Jährige wurde bei den Daytime Emmy Awards 2025 als beste Talkshow-Moderatorin ausgezeichnet. Ihre erste Nominierung erhielt sie bereits 1986 im Alter von nur elf Jahren.

Fast vier Jahrzehnte nach ihrer allerersten Emmy-Nominierung hat Drew Barrymore (50) endlich ihre erste Trophäe gewonnen. Die Schauspielerin und Moderatorin der "Drew Barrymore Show" wurde am Freitag, dem 17. Oktober, bei den Daytime Emmy Awards 2025 in Pasadena, Kalifornien, als "Outstanding Daytime Talk Series Host" ausgezeichnet.

Die Gastgeberin war bei der Zeremonie im Pasadena Civic Auditorium allerdings nicht persönlich anwesend, um ihre Trophäe entgegenzunehmen. Dennoch markiert dieser Sieg einen bedeutenden Meilenstein in ihrer langen Karriere. In der begehrten Kategorie musste sich Barrymore gegen namhafte Konkurrentinnen durchsetzen. Nominiert waren neben ihr Jenna Bush Hager (43) und Hoda Kotb (61) für "TODAY with Hoda and Jenna", Jennifer Hudson (44) für "The Jennifer Hudson Show", Kelly Clarkson (43) für "The Kelly Clarkson Show" sowie Mark Consuelos (54) und Kelly Ripa (55) für "Live with Kelly and Mark".

Ein langer Weg zum Erfolg

Barrymores Emmy-Geschichte begann bereits 1986, als sie im Alter von nur elf Jahren ihre erste Nominierung in der Kategorie "Outstanding Performer in Children's Programming" für "The Adventures of Con Sawyer and Hucklemary Finn" erhielt. Seitdem vergingen 39 Jahre bis zu ihrem jetzigen Sieg. Seit dem Start ihrer eigenen Talkshow im Jahr 2020 wurde "The Drew Barrymore Show" mehrfach sowohl in der Serien- als auch in der Moderations-Kategorie nominiert. Der diesjährige Triumph ist der Höhepunkt dieser Bemühungen.

Im vergangenen Jahr hatten Mark Consuelos und Kelly Ripa den Preis als beste Talkshow-Moderatoren gewonnen und dabei unter anderem Kelly Clarkson, Tamron Hall sowie die Moderatoren von "The View" und "The Talk" hinter sich gelassen. Clarkson durfte sich 2024 jedoch über den Sieg ihrer Show in der Kategorie "Outstanding Daytime Talk Series" freuen. Jennifer Hudson, die ebenfalls nominiert war, ist bereits EGOT-Gewinnerin - eine der nur 17 Personen, die jemals einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben.