Eine Hochzeit ist immer ein besonderes Ereignis, bei dem der Dresscode eine wichtige Rolle spielt. Ob traditionell oder modern – die Wahl der richtigen Kleidung hängt von vielen Faktoren ab. Dieser Guide hilft, den passenden Look zu finden und gleichzeitig respektvoll gegenüber dem Brautpaar zu bleiben.

Wichtige Aspekte des Hochzeitsdresscodes für Gäste

Der richtige Dresscode für Hochzeitsgäste hängt in erster Linie von der Art der Feier und der Location ab. Dabei ist es entscheidend, sich nicht in den Vordergrund zu drängen, sondern sich elegant und angemessen zu kleiden. Hier werden die häufigsten Fragen zum Thema Dresscode beantwortet.

Wie finde ich den richtigen Dresscode für eine Hochzeit?

Der Dresscode für eine Hochzeit hängt vom Veranstaltungsort, der Art der Hochzeit und der Location ab. Eine Hochzeit am Strand erfordert ein luftiges Outfit, während eine Feier in der Kirche ein formelleres Outfit verlangt. Daher: Auf Hinweise in der Einladung achten oder das Brautpaar am besten direkt fragen.

Welche Farben sollte man als Hochzeitsgast vermeiden?

Als Hochzeitsgast sollte Weiß unbedingt gemieden werden, ebenso wie Creme oder Elfenbein – diese Farben sind der Braut vorbehalten. Stattdessen eignen sich kräftige Farben oder dezente Muster. Schwarz ist eine sichere Wahl für den eleganten Auftritt, aber auch Pastelltöne können passend sein.

Was bedeutet der Dresscode „Black Tie“ für Hochzeitsgäste?

Der Dresscode „Black Tie“ ist einer der formellsten und elegantesten Dresscodes für Hochzeiten. Er verlangt von den Gästen eine festliche Garderobe, die klassisch und stilvoll ist:

Für Herren: Männer sollten einen schwarzen Smoking tragen, der mit einem weißen Hemd kombiniert wird. Die Fliege – traditionell schwarz – ist ein unverzichtbares Element dieses Looks. Auch eine schwarze Weste oder ein Kummerbund kann je nach Geschmack getragen werden. Schwarze Lacklederschuhe runden das Outfit perfekt ab. Eine Uhr sollte dezent und stilvoll sein; sportliche oder digitale Modelle sind tabu.



Für Damen: Frauen tragen ein bodenlanges Abendkleid, das in schlichten Farben wie Schwarz, Dunkelblau oder Smaragdgrün gehalten sein kann. Stoffe wie Seide, Satin oder Chiffon sind besonders beliebt. Auch elegante Accessoires wie Clutches oder dezenter Schmuck sind passend. Ein gehobenes Make-up und eine klassische Hochsteckfrisur oder gepflegte Locken unterstreichen den Look. Wer keine langen Kleider mag, kann alternativ ein elegantes, knielanges Cocktailkleid wählen, sollte jedoch darauf achten, dass es hochwertig und nicht zu leger wirkt.

Was ist unter dem Dresscode „Cocktail“ für Hochzeiten zu verstehen?

Der Dresscode „Cocktail“ ist weniger streng als „Black Tie“, bleibt aber dennoch schick und festlich. Er eignet sich hervorragend für Hochzeiten, die etwas legerer gehalten sind oder abends stattfinden.

Für Herren: Männer tragen einen dunklen oder neutralen Anzug, zum Beispiel in Anthrazit, Marineblau oder Schwarz. Ein weißes oder hellblaues Hemd passt ideal dazu, und eine Krawatte ist optional, aber gern gesehen. Lederschuhe in Schwarz oder Braun und ein passender Gürtel ergänzen das Outfit. Auf auffällige Muster oder bunte Farben sollte verzichtet werden, um den eleganten Charakter des Dresscodes zu wahren.



Für Damen: Frauen wählen ein knielanges oder midi-langes Cocktailkleid. Beliebte Farben sind Pastelltöne, dunkle Rot- oder Blautöne und sogar Metallic-Highlights. Das Kleid sollte weder zu kurz noch zu auffällig sein – ein gewisses Maß an Zurückhaltung ist wichtig. Schuhe mit mittlerem bis hohem Absatz, dezenter Schmuck und eine Clutch komplettieren den Look. Ein Jumpsuit in hochwertiger Verarbeitung kann ebenfalls eine stilvolle Alternative sein.

Was kann man als Gast bei einer Hochzeitsfeier im Freien tragen?

Hochzeiten im Freien – ob im Garten, am Strand oder in den Bergen – bieten eine lockere, aber dennoch festliche Atmosphäre. Das Outfit sollte dabei den Gegebenheiten angepasst werden:

Für Herren: Ein leichter Anzug aus Baumwolle oder Leinen in hellen Farben wie Beige, Hellgrau oder Pastelltönen ist ideal. Krawatten können hier weggelassen werden, stattdessen sind Hemden mit Mustern oder leichten Stoffen eine gute Wahl. Schuhe sollten bequem und dem Untergrund angepasst sein – Lederslipper oder gepflegte Mokassins sind eine ausgezeichnete Wahl.



Für Damen: Frauen können ein luftiges Kleid in hellen, freundlichen Farben wählen. Florale Muster oder Pastelltöne sind perfekt für die entspannte Atmosphäre. Flache Sandalen oder Wedges sind ideal, besonders wenn die Hochzeit auf unebenem Boden stattfindet. Hüte oder Fascinators können nicht nur vor der Sonne schützen, sondern sind auch stilvolle Accessoires. Ein leichter Schal oder eine Strickjacke rundet das Outfit ab, falls es abends kühler wird.

Sollte man sich beim Hochzeitsdresscode an den Wünschen des Brautpaares orientieren?

Ja, der Dresscode einer Hochzeit richtet sich in vielen Fällen nach den Vorstellungen des Brautpaars. Wenn das Brautpaar bestimmte Wünsche äußert, sollten diese respektiert werden.