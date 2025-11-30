Dresdner Riesenstollen: Dresdner Stollenbäcker setzen XXL-Striezel zusammen

3 Die Dresdner Stollenbäcker haben ihren Riesenstollen zusammengesetzt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Süß, riesig, mächtig: Dresdner Bäcker haben ihren traditionellen Riesenstollen zusammengesetzt. Wer ein Stück davon abhaben will, muss nächsten Samstag zum Striezelmarkt kommen.











Link kopiert



Dresden - Die Dresdner Stollenbäcker haben den XXL-Striezel für das diesjährige Stollenfest zusammengesetzt. Aus mehr als 3.300 Teilen und mit reichlich Butter, Zucker und Puderzucker entstand der Stollengigant. 35 Bäckerinnen und Bäcker sowie zahlreiche Helfer benötigten rund sieben Stunden, um das süße Backwerk zusammenzusetzen, wie der Schutzverband Dresdner Stollen mitteilte.