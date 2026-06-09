Dresden-Tatort: Dreh zu neuem Fall trotz angekündigter Pause

Aufgrund von Sparmaßnahmen pausiert der MDR die Produktion neuer "Tatort"-Folgen. Für einen Fall des Teams aus Dresden haben kürzlich aber noch die Dreharbeiten begonnen.

Cornelia Gröschel (38), Lilja van der Zwaag (30) und Martin Brambach (58) stehen aktuell für einen neuen "Tatort" aus Dresden vor der Kamera. Bereits seit dem 27. Mai wird für eine Ausgabe mit dem Arbeitstitel "Löschen" in Dresden, Leipzig und Umgebung gedreht. Die Arbeiten vor Ort laufen voraussichtlich bis 25. Juni. Es wird vielleicht einer der vorerst letzten "Tatorte"-Filme aus Dresden sein.

Im Mai war bekannt geworden, dass Sparmaßnahmen beim Mitteldeutschen Rundfunk auch die beliebten Reihen "Tatort" und "Polizeiruf" betreffen. Die Produktion weiterer Ausgaben wird für drei Jahre ausgesetzt. Der MDR habe aber "bereits fertiggestellte und vertraglich fixierte Produktionen vorrätig, die in den nächsten Jahren zum Einsatz kommen" sollen, wurde mitgeteilt.

Gröschel und Brambach reagierten in einem offenen Brief bei Instagram und zeigten sich einige Tage nach der Ankündigung "immer noch bestürzt". Man verstehe "die großen Nöte" beim MDR, aber "Filmproduktionen kann man leider nicht so einfach an- und abschalten. [...] Wenn wir drei Jahre nicht produzieren, gehen lang aufgebaute Strukturen kaputt und die Menschen vor und hinter der Kamera - und auch wir Schauspielerinnen und Schauspieler - müssen uns natürlich um andere Projekte bemühen, um wie alle Menschen unsere Miete zu zahlen." Besonders könne "im Moment leider Niemand versprechen, dass in drei Jahren genug Geld da ist, um weiterzumachen [...]".

Worum es im neuen Fall "Löschen" gehen soll

Ungeachtet dessen stürzen sich Kommissarin Winkler (Gröschel) und ihr Vorgesetzter Schnabel (Brambach) derzeit also in den neuen Fall "Löschen". In diesem wird eine Content-Moderatorin, die für ein Tech-Unternehmen Inhalte aus dem Internet löscht, ermordet. Winkler und Schnabel stellen Untersuchungen rund um die Firma an und gehen der Frage auf den Grund, was Vorgesetzte und Mitarbeitende womöglich verheimlichen. Ein ehemaliger Kollege hat die Content-Moderatorin etwa wenige Wochen vor dem Mord mit einem Messer attackiert. Kommissaranwärterin Milla Brandis (Lilja van der Zwaag) entdeckt bei verdeckten Ermittlungen derweil einen User, der Anschläge auf Frauen verübt und dem die Getötete offenbar privat auf der Spur war.

Die Regisseurin Aslı Özarslan inszeniert den neuen Fall, das Drehbuch stammt von Patrick Brunken und Viola M.J. Schmidt.