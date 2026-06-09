Dresden-Tatort: Dreh zu neuem Fall trotz angekündigter Pause

Aufgrund von Sparmaßnahmen pausiert der MDR die Produktion neuer "Tatort"-Folgen. Für einen Fall des Teams aus Dresden haben kürzlich aber noch die Dreharbeiten begonnen.
Cornelia Gröschel (38), Lilja van der Zwaag (30) und Martin Brambach (58) stehen aktuell für einen neuen "Tatort" aus Dresden vor der Kamera. Bereits seit dem 27. Mai wird für eine Ausgabe mit dem Arbeitstitel "Löschen" in Dresden, Leipzig und Umgebung gedreht. Die Arbeiten vor Ort laufen voraussichtlich bis 25. Juni. Es wird vielleicht einer der vorerst letzten "Tatorte"-Filme aus Dresden sein.