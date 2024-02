Dresden: Gefälschte „Tagesschau“-Beiträge auf Demos in Sachsen - Staatsschutz ermittelt

Gefälschte „Tagesschau“-Beiträge auf Demos in Sachsen - Staatsschutz ermittelt

Auf einer Demo in Dresden werden gefälschte „Tagesschau"-Beiträge abgespielt, in denen sich ein vermeintlicher ARD- Sprecher für Lügen in der Berichterstattung entschuldige. Der Staatsschutz ermittelt.











Die Staatsanwaltschaft und der Staatsschutz ermitteln wegen gefälschter „Tagesschau“-Beiträge, die auf Demonstrationen in Dresden abgespielt wurden. Diese KI-generierten Audiodateien erweckten den Eindruck, Sprecher der ARD-Nachrichtensendung entschuldigten sich für angebliche Lügen in der Berichterstattung, wie die Polizei am Dienstag erklärte. Es bestehe der Anfangsverdacht der Verleumdung und Beleidigung. Zudem ermittle der Staatsschutz wegen Volksverhetzung.