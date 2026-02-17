Dreiteilige Serie: ZDF zeigt Doku über Aufstieg und Fall von Mesut Özil

Er galt als Posterboy gelungener Integration, dann kam das Erdoğan-Foto: Eine dreiteilige ZDF-Doku rollt den dramatischen Werdegang des gefallenen Weltstars Mesut Özil neu auf.
Er war das "Sommermärchen" in Person: Als Enkel türkischer Gastarbeiter in Gelsenkirchen aufgewachsen, stieg Mesut Özil (37) zum globalen Superstar auf - ein Posterboy für gelungene Integration, gefeiert von der Politik, vergöttert von den Fans. Doch die Liebesbeziehung zwischen Deutschland und seinem Spielmacher endete in einem Scherbenhaufen. Jetzt wird seine Geschichte zur ZDF-Dokuserie.