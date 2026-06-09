Dreitägiger Staatsbesuch: Willem-Alexander und Máxima empfangen Steinmeier in Amsterdam

Der Staatsbesuch von Frank-Walter Steinmeier in den Niederlanden hat begonnen. König Willem-Alexander und Königin Máxima heißen den Bundespräsidenten und seine Ehefrau vor dem Palast in Amsterdam willkommen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64) sind am Dienstag zu ihrem dreitägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) empfingen das Paar mit militärischen Ehren auf dem Dam-Platz vor dem Königspalast in Amsterdam.