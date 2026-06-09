Dreitägiger Staatsbesuch: Willem-Alexander und Máxima empfangen Steinmeier in Amsterdam

Der Staatsbesuch von Frank-Walter Steinmeier in den Niederlanden hat begonnen. König Willem-Alexander und Königin Máxima heißen den Bundespräsidenten und seine Ehefrau vor dem Palast in Amsterdam willkommen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64) sind am Dienstag zu ihrem dreitägigen Staatsbesuch in den Niederlanden eingetroffen. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) empfingen das Paar mit militärischen Ehren auf dem Dam-Platz vor dem Königspalast in Amsterdam.

Nach dem Erklingen der Nationalhymnen schritten der deutsche Bundespräsident und der niederländische König die Ehrengarde ab. Anschließend legte Steinmeier einen Kranz am Nationaldenkmal nieder. Auf Instagram teilte der Palast Eindrücke von der Willkommenszeremonie.

Der deutsche Bundespräsident und der niederländische König zeigten sich in nahezu identischen blauen Anzügen mit hellen Krawatten. Die deutsche First Lady trug ein dunkles Blazerkleid und schwarze Pumps. Neben ihr strahlte Máxima in einer weißen Bluse, einem gemusterten Midirock und einem auffälligen Hut mit breiter Krempe. Eine große Perlenkette und helle Pumps rundeten ihr Outfit ab.

Steinmeier besucht Holocaust-Museum

Nach der offiziellen Begrüßung steht am Dienstag der Besuch des Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam auf dem Programm. Dort informieren sich Steinmeier und Elke Büdenbender über eine Ausstellung mit Zeitzeugenberichten und sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinde über Erinnerungskultur, den Schutz jüdischen Lebens und den Kampf gegen Antisemitismus. Anschließend besuchen sie einen Generationentreff, der mit gemeinsamen Angeboten den sozialen Zusammenhalt im Viertel stärkt. Der Tag endet mit einem Staatsbankett im Königspalast.

Am Mittwoch führt der Staatsbesuch zunächst nach Den Haag, wo Steinmeier Abgeordnete beider Parlamentskammern trifft. Im Anschluss spricht er mit Ministerpräsident Rob Jetten (39) über die bilateralen Beziehungen, Sicherheitspolitik und die europäische Zusammenarbeit. In Rotterdam erhält Steinmeier Einblicke in Projekte der Energiewende. Am Abend geben er und Büdenbender einen Empfang zu Ehren des niederländischen Königspaares in Den Haag.

Der Besuch endet am Donnerstag mit einem Termin beim Halbleiterkonzern ASML, Gesprächen über Ausbildung und Fachkräftesicherung an einer Berufsschule in Sittard sowie einem Besuch des NATO-Hauptquartiers in Brunssum, an dem auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius teilnimmt.

Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender sind vom 9. bis 11. Juni zu Gast in den Niederlanden. Der Staatsbesuch erfolgt auf Einladung des Königspaars und folgt auf dessen Deutschland-Besuch im Jahr 2021.