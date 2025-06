1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine 31-Jährige will am Bahnhof in Winnenden mit ihrem Kinderwagen in einen Zug einsteigen. Ein Unbekannter hilft ihr. Im Zug bemerkt die Frau, dass ihr Mobiltelefon fehlt.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Dieb hat eine 31 Jahre alte Reisende am Dienstagvormittag am Bahnhof in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) bestohlen. Besonders dreist: Der Unbekannte soll der Frau währenddessen beim Einsteigen mit ihrem Kinderwagen in einen Metropolexpress geholfen haben. Die Polizei sucht Zeugen.