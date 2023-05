Ein Fellbacher stellt sein gebrauchtes iPhone per Online-Kleinanzeige zum Verkauf. Am Sonntagabend kommen zwei Männer bei ihm vorbei – mit einem Trick erbeuten sie das Smartphone.

Statt sein gebrauchtes Mobiltelefon über eine Online-Kleinanzeige zu Barem zu machen, ist am Sonntagabend ein Mann aus Fellbach zum Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Er hatte im Internet ein iPhone 14 zum Verkauf eingestellt, woraufhin sich ein Interessent meldete. Gegen 20.30 Uhr erschienen zwei Männer bei den Verkäufer in der Höhenstraße.

Nach dem Abschluss der Preisverhandlungen gab einer der Interessenten an, im Fahrzeug das Geld für das iPhone zu holen, während der zweite Interessent vorgab, das Handy noch etwas zu begutachten. Offenbar war dies ein abgesprochenes Vorgehen, denn plötzlich rannte der junge Mann mit dem Handy in der Hand davon und entfernte sich in Richtung eines Supermarktes.

Einer der Diebe trug ein rotes langes Joggingoberteil mit Reißverschluss, er hatte eine schwarze Jogginghose an und hatte schwarze, mittellange Haare und trug einen Haarreif. Der Mann war etwa 1,65 Meter groß. Der zweite Täter trug einen schwarzen Jogginganzug, wobei die Hose weiße Streifen hatte. Er hatte eine Kurzhaarfrisur und war etwa 1,80 Meter groß. Hinweise auf die beiden Diebe nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 entgegen.