Dreister Diebstahl auf der Hulb in Böblingen: Sattelzugmaschinen und Auflieger auf offener Straße gestohlen

Dreister Diebstahl auf der Hulb in Böblingen

1 Blick vom HP-Gebäude in die Hanns-Klemm-Straße in Böblingen, an der Einmündung Calwer Straße waren die drei Fahrzeuge am Straßenrand geparkt. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Dreister Diebstahl auf offener Straße: Unbekannte haben im Böblinger Industriegebiet Hulb zwei Sattelzugmaschinen und einen Sattelauflieger gestohlen, die am offenen Straßenrand in der Hanns-Klemm-Straße im Bereich der Einmündung der Calwer Straße abgestellt waren. Die Polizei meldet, dass sich die Tat zwischen Freitag, 19. Januar, 15 Uhr, und Dienstag, 23. Januar, gegen 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch ereignet hat.