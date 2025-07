Dreister Dieb in Hemmingen: Handtasche aus Auto gestohlen

Dreister Dieb in Hemmingen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa

Das Auto, ein Toyota, war von Freitag auf Samstag in der Eugen-Bolz-Straße geparkt. Am nächsten Morgen fehlte die Tasche.











Unbekannte haben eine Handtasche mit Wertgegenständen aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war der Toyota zwischen Freitagabend, 21 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr, in der Eugen-Bolz-Straße in Hemmingen abgestellt. Die Unbekannten gelangten auf noch ungeklärte Weise in den Innenraum des Wagens und entwendeten von dort die Handtasche mit diversen Wertgegenständen sowie etwa 30 Euro Bargeld. Als die Geschädigte den Diebstahl bemerkte, musste sie auch feststellen, dass die Täter ihre EC-Karte mutmaßlich bereits zu Abhebung eines niedrigen dreistelligen Betrags missbraucht hatten.