Im stockenden Verkehr fährt am Mittwoch in Rutesheim ein bislang Unbekannter auf den VW einer jungen Frau auf. Sie vereinbaren, sich auf einem Parkplatz zu treffen, wo sie alles weitere klären wollen. Der Unfallverursacher taucht aber dort nicht auf. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Nach einem Auffahrunfall in Rutesheim vereinbaren beide Parteien, sich auf einem Parkplatz in der Nähe zu treffen, um alles weitere zu klären – aber der bislang unbekannte Unfallverursacher taucht dort nicht auf.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Mittwoch, 13. November, gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 1013 bei Perouse. Der Unbekannte fuhr im Bereich des Kreisverkehrs mit der Landesstraße 1180 im stockenden Verkehr auf den VW einer 20-Jährigen, die vor ihm fuhr. Die 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Unfallbeteiligten, einigten sie sich, einen nahe gelegenen Parkplatz eines Discounters anzusteuern. Dort wartete die 20-Jährige jedoch vergeblich. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer: 0 71 52 / 605-0 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.