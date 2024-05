1 Die Täter schlugen auf der Karlshöhe zu. Foto: Werner Kuhnle

Ausgerechnet zu Pfingsten, ausgerechnet in einer wohltätigen Einrichtung – Einbrecher erbeuteten auf der Karlshöhe in Ludwigsburg einen vierstelligen Betrag.











Bei einem Einbruch in eine soziale Einrichtung auf der Karlshöhe in Ludwigsburg ist laut Polizei ein vierstelliger Geldbetrag gestohlen worden. Die Straftat ereignete sich in der Zeit von Freitag um 20.30 Uhr bis Samstag um 9 Uhr.