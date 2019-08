Am helllichten Tag: Zigarettencontainer aus Laden gestohlen

Dreiste Diebe in Sersheim

1 Diebe haben jede Menge Zigaretten aus einem Discounter im Kreis Ludwigsburg gestohlen. Foto: dpa /

Diebe haben im Kreis Ludwigsburg einen Rollcontainer voller Zigaretten aus einem Discounter gestohlen. Die Polizei hat zwei Männer im Visier, die sich auffällig verhalten haben sollen.

Sersheim - Diebe haben offenbar am helllichten Tag, während andere Kunden ihre Einkäufe erledigten, einen Metallcontainer mit Zigaretten aus einem Discounter in der Industriestraße in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, hatten Mitarbeiter den Rollcontainer am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Nähe der Kassen abgestellt. Als sie die Zigaretten circa dreieinhalb Stunden später in die Regale räumen wollten, stellten sie fest, dass der komplette Container fehlte. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehr als 3000 Euro.

Männer verhalten sich auffällig

Die Polizei hat derzeit zwei Männer in Verdacht, die sich auffällig verhielten. Sie kauften zwar ein, den Einkaufswagen mitsamt den Waren, die sie erstanden hatten, fanden Mitarbeiter später aber verlassen vor dem Laden.

Die Verdächtigen sind zwischen 40 und 50 Jahre alt und beide von kräftiger Statur. Die beiden Männer haben dunkle Haare, einer der beiden trug eine Goldkette sowie ein T-Shirt und Jeans. Die Polizei beschreibt sie als „südasiatische Typen“. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 0 70 42 / 94 10 entgegen.