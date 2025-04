Dreiste Betrugsmasche in Stuttgart: Wer ist der Gauner mit dem Krone-Tattoo am Hals?

Don Ya bietet neues Street Food für Stuttgart Der wohl schnellste Mittagstisch in der Schulstraße

Mit Reisbowls will Elisabeth Rintzel Gäste in die schmale Gasse zwischen Marktplatz und Königstraße locken. Don Ya heißt ihr neues Lokal an einem Standort, an dem einige Gastronomen gescheitert sind. Aber sie setzt auf einen anderen Erfolgsfaktor.