Dreimal versucht, bei ihr einzubrechen: Taylor Swift erwirkt einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker

Ein Stalker soll mehrmals versucht haben, bei Taylor Swift einzubrechen. Er behauptete auch, die Sängerin sei die Mutter seines Kindes und erzählte weitere Unwahrheiten. Nun erwirkte Swift eine einstweilige Verfügung gegen ihren mutmaßlichen Stalker.
Taylor Swift (35) erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen einen mutmaßlichen Stalker, die die nächsten fünf Jahre gelten wird. Gerichtsunterlagen zufolge, die der "Los Angeles Times" und weiteren US-amerikanischen Medien vorliegen, hatte der Superstar am 6. Juni eine Klage beim Los Angeles County Superior Court eingereicht.