Dreimal versucht, bei ihr einzubrechen: Taylor Swift erwirkt einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker

Ein Stalker soll mehrmals versucht haben, bei Taylor Swift einzubrechen. Er behauptete auch, die Sängerin sei die Mutter seines Kindes und erzählte weitere Unwahrheiten. Nun erwirkte Swift eine einstweilige Verfügung gegen ihren mutmaßlichen Stalker.

Taylor Swift (35) erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen einen mutmaßlichen Stalker, die die nächsten fünf Jahre gelten wird. Gerichtsunterlagen zufolge, die der "Los Angeles Times" und weiteren US-amerikanischen Medien vorliegen, hatte der Superstar am 6. Juni eine Klage beim Los Angeles County Superior Court eingereicht.

Der 45-jährige Mann soll im Juli 2024 dreimal versucht haben, in das Haus von Taylor Swift einzudringen, wie "The Cut" berichtet. Bei einem Vorfall soll Wagner "eine Glasflasche getragen haben, die als Waffe hätte verwendet werden können". In der Erklärung heißt es, Wagner sei am 21. und 22. Mai dieses Jahres erneut bei ihr zu Hause aufgetaucht. Er behauptete, er habe "nach einem Freund gesehen".

Stalker behauptet, ein Kind mit Swift zu haben

Laut der erlassenen Anordnung muss der mutmaßliche Stalker Swifts Wohnung, Fahrzeuge und Arbeitsplätze meiden und darf sie in keiner Weise kontaktieren. Außerdem ist ihm der Besitz von Schusswaffen untersagt worden. Gerichtsdokumenten zufolge stammt der Mann aus Colorado und erschien zur Anhörung nicht persönlich.

Der mutmaßliche Stalker soll zuvor eine Reihe "unwahrer und von der Realität losgelöster" Aussagen gemacht haben. Darunter die Behauptung, er wohne auf Swifts Grundstück, sie seien in einer Beziehung und sie sei die Mutter seines Kindes.

Swifts Sicherheitsteam erstellte einen Bericht über das Vorstrafenregister des Mannes. Darin heißt es, dass er zuvor inhaftiert gewesen war und während dieser Zeit zahlreiche Briefe an Swift geschrieben hatte, in denen er seine "Verliebtheit" in sie und die "romantische Beziehung", die sie seiner Meinung hatten, beschrieb.

Er soll zudem versucht haben, Post von ihrer Wohnung umzuleiten, und bei der Kfz-Zulassungsstelle erfolgreich die Adresse aus seinem Führerschein in ihre geändert haben. Swifts Sicherheitsmitarbeiter wurden darauf aufmerksam, als der besagte Führerschein per Post an die Wohnung des Stars geschickt wurde, berichtete USA Today.

Nicht der erste Stalker

Es ist nicht das erste Mal, dass Swift eine einstweilige Verfügung gegen eine Person erwirkte. 2014 beantragte sie eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann, der sie und ihre Familie bedroht hatte. Er soll behauptet haben, mit Swift verheiratet zu sein, und erklärte, er würde "jeden Mann töten, der seiner vermeintlichen Beziehung zu ihr im Weg steht". Gerichtsdokumenten zufolge soll er auch ihre Häuser in Nashville und Beverly Hills besucht haben.

2018 drang ein Mann in Swifts Haus in Tribeca ein, benutzte ihre Dusche und machte ein Nickerchen in ihrem Bett, bevor er verhaftet wurde. Derselbe Mann brach 2019 erneut ein und verwüstete Berichten zufolge die Wohnung. 2022 raste ein Mann mit seinem Auto in ihr Gebäude, sprang aus dem Auto und riss beim Versuch, in ihre Wohnung einzudringen, eine Gegensprechanlage an der Tür ab.