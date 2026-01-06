Dreikönigstreffen in Stuttgart: FDP-Landeschef Rülke verspottet Özdemir mit Plüschvogel

Vogel-Vergleich als Seitenhieb: Özdemir schmücke sich im Landtagswahlkampf mit „fremden Federn“. Rülke teilt beim Dreikönigstreffen gegen den Grünen-Spitzenkandidaten aus.
Plüschtiervogel und „fremde Federn“: FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke hat sich beim traditionellen Dreikönigstreffen mit einem Kuscheltier über Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir lustig gemacht. Özdemir schmücke sich aus seiner Sicht mit „fremden Federn“, sagte Rülke in der Stuttgarter Oper. Er verglich Özdemir mit einer Krähe aus einer Fabel des Dichters Äsop.