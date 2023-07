Dreikönigstreffen in Stuttgart

1 FDP-Chef Christian Lindner hofft auf eine baldige wirtschaftliche Erholung im Land. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kurz vor dem Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart macht FDP-Chef Christian Lindner klar, dass er ein höheres Wachstum zur Erhaltung des Wohlstands für eine zentrale Aufgabe hält. Und er erläutert auch, wie er das schaffen will.









Mit dem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart startet die FDP am 6. Januar ins neue Jahr. Das erste Jahr in der Ampel-Koalition war für die Partei nicht immer leicht – auch künftig sind zahlreiche Reibereien mit SPD und Grünen zu erwarten. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt sich im Gespräch dennoch optimistisch.