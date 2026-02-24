Seit 2016 testet VOX regelmäßig Produkte aus aller Welt auf eine simple Frage: "Hot oder Schrott"? In der heutigen Jubiläumsfolge wartet die Show mit einigen Überraschungen auf - vom Tausch der Tester und Produkte bis hin zu einer besonderen Ehrung.
Seit zehn Jahren ist "Hot oder Schrott - Die Allestester" fester Bestandteil des VOX-Programms. Nun feiert die Sendung mit Testern wie Matthias Mangiapane (42) und Hubert Fella (58) sowie Detlef Steves (57) und Ehefrau Nicole (57) ihr rundes Jubiläum. In der Sonderfolge, die am Dienstag (24. Februar) zur Primetime läuft, warten einige Überraschungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.