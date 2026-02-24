Seit 2016 testet VOX regelmäßig Produkte aus aller Welt auf eine simple Frage: "Hot oder Schrott"? In der heutigen Jubiläumsfolge wartet die Show mit einigen Überraschungen auf - vom Tausch der Tester und Produkte bis hin zu einer besonderen Ehrung.

Seit zehn Jahren ist "Hot oder Schrott - Die Allestester" fester Bestandteil des VOX-Programms. Nun feiert die Sendung mit Testern wie Matthias Mangiapane (42) und Hubert Fella (58) sowie Detlef Steves (57) und Ehefrau Nicole (57) ihr rundes Jubiläum. In der Sonderfolge, die am Dienstag (24. Februar) zur Primetime läuft, warten einige Überraschungen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Ungewohnte Teams Wie der Sender vorab verrät, gibt es nicht nur wieder "neue kulinarische, actiongeladene und elektrisierende Produkttests". Zum Jubiläum werden die Allestester auch in ungewohnten Konstellationen eingesetzt: Einige Produkte prüfen diesmal Dreierteams statt der üblichen Paarungen. Das Ehepaar Mangiapane/Fella wird etwa mit Sybille Pogorzalek den "Neck Brace" testen, der Nackensteifheit bekämpfen soll. Steffi (53) und Roland Bartsch (54) nehmen das Gerät zusammen mit Mathias Mester (39) unter die Lupe.

Auch die "Taekwondo Kick Pads", die Kampfsportinteressierten ein schnell aufbaubares Training versprechen, werden von jeweils drei Testern ausprobiert. Hier sind unter anderem Heidrun Bertz und ihre Tochter Cornelia zusammen mit Dschungelcamper Fella zu sehen, während dessen Ehemann Matthias Mangiapane mit Bauern-Paar Jennifer und Sven Ole seine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellt.

Ehrung für Ehepaar Kneidinger

Nicht nur die bisher nie gekannten Paarungen sorgen zum Jubiläum für Abwechslung. Die Allestester schicken sich zudem Produkte "als Retourkutschen" untereinander zu. Da sei "Ärger vorprogrammiert", heißt es vom Sender.

In der Jubiläumsfolge werden insgesamt sechs Produkte getestet - von Beauty und Haushalt bis hin zu Spiel- und Sportartikeln. Schmerzhaft könnte es für die Teilnehmer beim Waxing-Set "Depilatory Heater" werden, das eine Haarentfernung nach der Methode des "Brazilian Waxing" in den eigenen vier Wänden verspricht. Action steht mit dem "Crazy Cart XL" an. Vor einigen Jahren wurde in der Sendung bereits die kleinere Variante getestet, nun soll der große Nachfolger ultimativen Driftspaß für Erwachsene bieten.

Und dann dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer in der Jubiläumsfolge noch auf einen besonderen Moment gefasst machen: Das Ehepaar Ingrid und Otto Kneidinger werden als Dienstälteste bei "Hot oder Schrott" geehrt. Sie probieren diesmal übrigens die "Sweet Sundae Eiscreme Maschine" aus. Kann damit wirklich kinderleicht Softeis erstellt werden?

Neues Freizeittester-Special startet am 3. März

"Hot oder Schrott - Die Allestester" beruht auf der britischen Vorlage "Big Box Little Box", die allerdings eine wesentlich kürzere Haltbarkeit hatte und bereits nach sechs Folgen wieder eingestellt wurde. Die VOX-Show, die am 31. Januar 2016 Premiere feierte, hält sich hingegen noch immer. Zunächst zeigte der Sender sie im Vorabendprogramm um 19:10 Uhr, ein Jahr später durfte sie bereits zur Primetime laufen. Seit 2021 dürfen in Promi-Specials auch bekannte Gesichter wie Schauspieler Ralf Moeller oder Sänger Guido Horn Produkte aus aller Welt testen.

Und die Geschichte der beliebten Docutainment geht weiter: Kurz nach dem zehnten Jubiläum startet mit "Hot oder Schrott - Die Freizeittester" ein weiteres Special. Ab Dienstag, 3. März, treffen laut Sender "Adrenalin, Fantasie und Fingerspitzengefühl" aufeinander. So wagen sich etwa Detlef und Nicole Steves in einen Meerjungfrauenkurs, Sybille und Marian Pogorzalek probieren mutig Houserunning an einer Fassade aus, und auch ein Motivtortenkurs wird getestet.