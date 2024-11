Die zu Disney gehörende Produktionsfirma Lucasfilm plant eine komplett neue "Star Wars"-Trilogie, wie unter anderem die Branchenmagazine "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichten. Demnach sei geplant, dass der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Simon Kinberg (51) zusammen mit Kathleen Kennedy (71) die drei neuen Filme produziert.

Kinberg, der mit dem Franchise vertraut ist, solle zudem die Drehbücher schreiben. Er ist einer der Köpfe hinter der animierten Serie "Star Wars Rebels" und arbeitete am 2015 erschienenen "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als Berater mit.

Es wäre damit eine Art Neuanfang nach "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" aus dem Jahr 2019, der die neunte Episode der Hauptfilmreihe darstellt - das Ende der sogenannten "Skywalker-Saga". In "Der Aufstieg Skywalkers" waren unter anderem Daisy Ridley (32), John Boyega (32) und Adam Driver (40) zu sehen.

Abschied von bekannten "Star Wars"-Charakteren?

Anonyme Quellen hätten dem "Hollywood Reporter" verraten, dass geplant sei, eine völlig neue Geschichte mit frischen Charakteren zu erzählen. Es müsse aber gleichzeitig nicht bedeuten, dass nicht auch einige etablierte Figuren in den neuen Filmen auftauchen könnten. Es ist aber wohl Zeit, sich von den meisten bekannten Gesichtern zu verabschieden.

Zwar gebe es noch keine Details zur geplanten Geschichte, Lucasfilm habe laut "Variety" allerdings einem anderen Bericht widersprochen, in dem behauptet wurde, dass die Story weitergeführt werde, die 1977 mit "Krieg der Sterne" auf der großen Leinwand begonnen hat und das Publikum unter anderem mit Luke Skywalker (Mark Hamill, 73), Prinzessin Leia (Carrie Fisher, 1956-2016) und Han Solo (Harrison Ford, 82) bekannt machte. Insider beharren darauf, dass sich das Projekt in einer frühen Entwicklungsphase befinde und es unklar sei, wann die Trilogie in Produktion gehen könne.