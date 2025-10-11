Drei Verletzte in Wettbüro Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht red/dpa 11.10.2025 - 21:45 Uhr 1 Die Schüsse sollen in einem Wettbüro in der Umgebung des Marktplatzes gefallen sein. Foto: dpa/Mike Seeboth Nach Schüssen in Gießen gibt es drei Verletzte. Was bisher bekannt ist. Link kopiert In Gießen fallen mehrere Schüsse - drei Menschen sind verletzt. Mittlerweile hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Was wir wissen Die Tat: Der Tatverdächtige soll in Gießen in einem Wettbüro mehrere Schüsse abgegeben haben sowie einen Schuss auf der Flucht. Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag in und vor einem Wettbüro am Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr. Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, sie schweben laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Täter: Am Abend nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er soll zuvor zu Fuß geflüchtet sein. Gefährdungslage: Die Polizei ging schon am Nachmittag nicht davon aus, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung bestand. Was wir nicht wissen Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters. Identität des Täters: Zur Identität des mutmaßlichen Täters macht die Polizei derzeit keine Angaben. Identität der Verletzten: Weitere Details zu den Opfern teilte die Polizei nicht mit. StN Stellenmarkt Alle Angebote »