Drei Verletzte auf A8 bei Stuttgart: Heftigen Unfall verursacht und davon gefahren – Zeugen gesucht

Prozess am Landgericht Stuttgart Das Auto als Waffe missbraucht

Ein junger Mann rast in einer Spielstraße in Stuttgart-Freiberg absichtlich mit einem Golf auf einen Nachbarn zu. Das Opfer wird von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Am Landgericht wird der Täter für schuldunfähig erklärt. Was geschieht nun mit ihm?