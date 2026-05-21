Drei Unfälle an einer Stelle: Mehrere Radfahrer im Steppi-Kreisel angefahren

An dem innerörtlichen Kreisverkehr in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sind zuletzt drei Radler von Autofahrern erfasst worden. Die Behörden sehen aber keinen Handlungsbedarf.
Der Steppi-Kreisel in Steinheim ist kein offizieller Unfallschwerpunkt. Trotzdem scheint der Kreisverkehr am Rande der Innenstadt für Radfahrer ein relativ gefährliches Pflaster zu sein. Darauf deuten zumindest die nackten Zahlen hin, die der örtliche Polizeipostenleiter Thomas Metzger jetzt im Gemeinderat präsentierte. Metzger hob dabei hervor, dass sich am Steppi-Kreisel im vergangenen Jahr „mehrere Unfälle mit leicht verletzten Radfahrern“ ereignet hätten.