Drei Tote nach Attacke auf Stadtfest: Polizei sucht Angreifer von Solingen – Großaufgebot in der Stadt

Nach dem Angriff in Solingen sucht die Polizei weiter nach dem Töter.

Nach dem Messerangriff mit drei Toten und mehreren Verletzten in Solingen sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Bei dem Angriff auf einem Stadtfest wurden nach Polizeiangaben drei Menschen getötet und acht weitere verletzt.











Nach dem Messerangriff mit drei Toten und mehreren Verletzten in Solingen sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Die Suche werde fortgesetzt, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei am Samstagmorgen. In einer Presseerklärung teilte die Polizei mit, dass durch den Anschlag „nach derzeitigem Stand“ drei Menschen getötet und acht verletzt wurden, „davon fünf schwer“. Der Solinger Bürgermeister sowie der Ministerpräsident und Innenminister von Nordrhein-Westfalen reagierten bestürzt auf die Gewalttat.