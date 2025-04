Drei Tote in Weitefeld: Gewaltverbrechen im Westerwald: Polizei wertet Hinweise aus

1 Die Polizei wertet Hinweise aus. Foto: dpa/Markus Klümper

Nach dem Gewaltverbrechen an einer dreiköpfigen Familie im Westerwald in Rheinland-Pfalz werten die Ermittler die bisher eingegangenen Hinweise auf den flüchtigen Tatverdächtigen aus. Laut Polizei gingen mehr als 200 Hinweise aus der Bevölkerung ein.











