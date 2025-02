Drei Tote in Villingen: „Ich habe die Kinder morgens schon nicht mehr gesehen“

Drei Tote in Villingen

1 Auch am Mittwoch waren Polizeibeamte und die Kriminaltechnik am Tatort, um zu den Hintergründen der Familientragödie in Villingen zu ermitteln. Foto: Marc Eich

Fassungslosigkeit, Trauer und die große Frage nach dem „Warum?“: Nach dem tödlichen Ereignisssen in Villingen sitzt der Schock in der Nachbarschaft tief. Bereits Stunden vor dem Fund der drei Leichen gab es eine Auffälligkeit.











Link kopiert



Während am Dienstagabend die zahlreichen Blaulichter der Einsatzkräfte den Nachthimmel über der Hammerhalde durchzuckten, tauchte die Morgensonne die Straße am Mittwoch in ein friedliches Licht – ein irritierender Kontrast zu den schrecklichen Ereignissen. Die Stille wirkte fast surreal.