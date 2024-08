Drei Tote in Solingen: IS-Miliz beansprucht Anschlag für sich

1 Der Schock sitzt nicht nur in Solingen tief. Foto: dpa/Henning Kaiser

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich am Samstagabend gemeldet und erklärt, für den Anschlag in Solingen verantwortlich zu sein. Derweil durchsucht die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft.











Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag im nordrhein-westfälischen Solingen für sich beansprucht. Ein „Soldat“ des IS habe den Angriff „auf eine Versammlung von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland“ am Freitag verübt, teilte das IS-Propaganda-Organ Amaq am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. Der Angreifer habe damit „Rache“ für Muslime in den Palästinensergebieten und anderswo auf der Welt geübt.