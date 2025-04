Drei Teilnehmer sind bekannt: Are You The One? Reality Stars in Love: Sandra Janina ist Kandidatin

Dieses Jahr geht "Are You The One? Reality Stars in Love" bereits in die fünfte Runde. Die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten der Kuppelshow stehen nun fest. Auch die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin Sandra Janina ist dabei.

Die fünfte Staffel der Kuppelshow "Are You The One? Reality Stars in Love" nimmt Form an: Die Dreharbeiten in Thailand sind gestartet und die ersten drei Kandidatinnen und Kandidaten stehen fest, wie "RTL" mitteilte. Unter anderem muss Sandra Janina (25) ihr "Perfect Match" finden. Die Reality-Persönlichkeit nahm 2020 an "Love Island" teil und war auch in der ersten Staffel des VIP-Ablegers zu sehen. Mit dem Ex-"Are You The One?"-Kandidaten Juliano Fernandez wagte sie sich zu "Temptation Island VIP" und "Prominent getrennt". "Ich weiß, was ich wert bin", zeigt sie sich jetzt selbstbewusst.

Neben ihr zählt auch der "Are You The One?"-erfahrene Sidar Sahin zu den 21 Teilnehmern. Er hatte 2023 an dem Reality-Format teilgenommen, fand dabei jedoch nicht sein Match. Nach der Show kam er jedoch mit seiner heutigen Ex-Partnerin Jana Klein zusammen. Mit ihr stellt er sich bald ebenfalls der Herausforderung von "Prominent getrennt".

Dieser "Too Hot To Handle"-Gewinner ist auch dabei

Als weiterer Single ist Kevin Nije (29) mit von der Partie. Ihn kennen Reality-Fans aus der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle: Germany". Zusammen mit Emely Hüffer gewann er die erste Staffel und das Preisgeld von 86.000 Euro. "Mein Transferwert ist gerade sehr hoch", meint er nun vor "Are You The One? Reality Stars in Love". Wann die neue Staffel startet, ist noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr wurde die vierte Staffel ab Juli auf RTL+ gezeigt.

In der Kuppelshow gibt es 200.000 Euro für das Teilnehmerfeld zu gewinnen. Die Voraussetzung: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen alle in der "Matching Night" den perfekten Partner, die perfekte Partnerin gefunden haben. Wer am besten zu wem passt, wird vorher mithilfe von Persönlichkeitstests ermittelt. Die Moderation übernimmt erneut Sophia Thomalla.