König Charles und Königin Camilla haben am ersten Tag ihres Nordirland-Besuchs überraschend einen Stopp in Belfast eingelegt. Auf dem Programm standen Musik und Tanz. Dabei probierte sich das Königspaar im Trommeln aus.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind am Dienstag in Belfast angekommen. In der nordirischen Hauptstadt begann ihr dreitägiger Besuch mit einem Auftakt, der wenig mit protokollarischer Steifheit zu tun hatte. Am Thompson Dock wurden sie von über 200 Künstlerinnen und Künstlern mit Musik und Tanz empfangen, wie etwa der britische "Mirror" berichtet. Anlass ist das Fleadh Cheoil na hÉireann, das weltweit größte Festival für traditionelle irische Musik, das im August erstmals in der Stadt stattfinden wird.