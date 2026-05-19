König Charles und Königin Camilla haben am ersten Tag ihres Nordirland-Besuchs überraschend einen Stopp in Belfast eingelegt. Auf dem Programm standen Musik und Tanz. Dabei probierte sich das Königspaar im Trommeln aus.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sind am Dienstag in Belfast angekommen. In der nordirischen Hauptstadt begann ihr dreitägiger Besuch mit einem Auftakt, der wenig mit protokollarischer Steifheit zu tun hatte. Am Thompson Dock wurden sie von über 200 Künstlerinnen und Künstlern mit Musik und Tanz empfangen, wie etwa der britische "Mirror" berichtet. Anlass ist das Fleadh Cheoil na hÉireann, das weltweit größte Festival für traditionelle irische Musik, das im August erstmals in der Stadt stattfinden wird.

Charles hat Rhythmus im Blut Beim Klang einer Bodhran - der traditionellen irischen Rahmentrommel - hielt Charles es dem Bericht zufolge nicht mehr auf seinem Platz. Der 77-Jährige wiegte sich, tippelte mit den Füßen und griff schließlich selbst zur Trommel. Camilla schloss sich ihm an, wie ein Instagram-Clip des Königshauses zeigt.

Tendai Nyamayaro, der seit zweieinhalb Jahren in Belfast lebt, lobte: "Der König hat ein gutes Rhythmusgefühl!" Charles wiederum zeigte sich beeindruckt von den Tänzern. "Ihr müsst ja völlig außer Atem sein, unglaublich. Seid ihr alle Profis?", fragte er laut der Zeitung. Als er erfuhr, dass es sich um Amateure handelt, soll er sichtlich überrascht gewesen sein.

Whiskey-Tasting und ein Geschenk für Charlotte

Im Anschluss besuchte das Königspaar eine Destillerie und probierte Whiskey. Camilla kommentierte trocken: "Ich muss ja noch zu meinem nächsten Termin", bevor sie einen Schluck nahm und urteilte: "Köstlich. Aber ziemlich stark. Er schmeckt gut und wärmt." Zum Abschied erhielten die Royals eine Flasche fünf Jahre alten Pot-Still-Whiskey, Gläser, Blumen sowie eine Gedenkmünze zur Feier der ersten Destillation nach Aufhebung des Prohibitionsgesetzes.

Im Anschluss besuchte Charles die Initiative W5 LIFE, die Jugendlichen in Nordirlands Digitalwirtschaft Perspektiven eröffnet. Hip-Hop-Tänzer Jamie Fagan, Botschafter des King's Trust, begeisterte Charles mit einer spontanen Vorführung. Eine Schmuckdesignerin überreichte dem König zudem einen Taschenanhänger aus Perlen als Mitbringsel für Enkelin Prinzessin Charlotte. "Das wird ihr gefallen", bedankte sich Charles.

Camilla besuchte unterdessen die Fane Street Primary School. Einige der 285 Schülerinnen und Schüler hatten sie zuvor per Brief persönlich eingeladen. Vor Ort machte sie sich ein Bild von der vielfältigen und lebendigen Schulgemeinschaft.