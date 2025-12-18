Drei Tage nach Tragödie: Todesursache von Rob und Michele Reiner steht fest

Hollywood steht seit dem gewaltsamen Tod von Kult-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele unter Schock. Jetzt hat die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache enthüllt.
Wenige Tage nach dem grausamen Fund von Kultregisseur Rob-Reiner (1947-2025) und seiner Ehefrau Michele (1957-2025) hat die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache des Paares bekannt gegeben. Wie "People" aus einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner zitiert, starben beide an den Folgen mehrfacher schwerer Verletzungen durch scharfe Gewalteinwirkung.