Drei Tage in Portugal: Prinz Edward und Herzogin Sophie fahren mit der Tram durch Lissabon

Zum Auftakt ihres Portugal-Besuches erkundeten Prinz Edward und Herzogin Sophie Lissabon auf authentische Weise. Sie nahmen für eine kurze Fahrt in einer Trambahn Platz.
Prinz Edward (62) und Herzogin Sophie (61) haben am Montag ihren dreitägigen Besuch in Portugal begonnen. In Lissabon wurden sie von Bürgermeister Carlos Moedas begrüßt, bevor sie in eine der historischen, gelb-weißen Trambahnen einstiegen. Laut des "Hello"-Magazins fuhren sie rund zehn Minuten durch die portugiesische Hauptstadt. Als sie ausstiegen, wechselten sie demnach noch einige Worte mit dem Fahrer.