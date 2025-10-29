Drei Styling-Ideen für den Herbstlook: Bye Rollkragen! Der V-Ausschnitt wird zum neuen Lieblingspullover

Vom langweiligen Preppy-Klassiker zum neuen Modefavoriten: Der V-Ausschnitt-Pullover ist zurück und zeigt sich 2025 von seiner modernsten Seite. So trägt man den Stricktrend jetzt elegant, lässig und nur mit einem Hauch Nostalgie.

Eine Silhouette, die lange als klassisch, fast schon brav galt, erlebt jetzt ein überraschendes Revival: der Pullover mit V-Ausschnitt. In den frühen 2000ern galt er in Kombination mit Polohemd und Faltenrock als Herzstück des Preppy-Looks. 2025 kehrt er zurück, aber in einer deutlich cooleren, erwachseneren Version.

Auf den Laufstegen großer Labels von Fendi über Calvin Klein bis Miu Miu wurde der V-Ausschnitt für Herbst 2025 zum Statement-Piece erklärt. Statt spießig wirkt er plötzlich unglaublich vielseitig. Ob oversized im Slouchy Fit oder als minimalistische, elegante Kaschmir-Variante: Der V-Neck-Pullover zeigt, dass Understatement manchmal der größte Stilfaktor ist.

Der V-Ausschnitt löst den Rollkragen ab

Lange dominierte der Rollkragenpullover die Herbstmode. Doch jetzt heißt es: Bühne frei für den V-Ausschnitt. Er betont das Dekolleté auf subtile Weise und zeigt gerade genug Haut, ohne aufreizend zu wirken. Während Rollkragen optisch oft kompakt wirken, schafft der V-Schnitt Länge und lässt den Look femininer erscheinen. So trägt man den V-Ausschnitt im Herbst 2025:

Der Slouchy V-Neck-Pullover

Für alle, die es gemütlich und dennoch stylish mögen: Oversized-Stricksweater mit V-Ausschnitt sind die wohl lässigste Art, den Trend zu tragen. Der Slouchy Fit sorgt für ein entspanntes Tragegefühl, während der Ausschnitt gerade so viel Haut zeigt, dass es elegant bleibt. Kombiniert mit einer Mom-Jeans, weißen Wollsocken und klassischen Loafern entsteht ein moderner Look, der irgendwo zwischen London-Streetstyle und Pariser Nonchalance liegt. Ein Ledergürtel in der Taille sorgt für Struktur - ideal, um die Silhouette zu betonen.

Klassischer Kaschmir

Wer es edler mag, setzt auf den Klassiker aus Kaschmir mit kleinem V-Ausschnitt. Diese Modelle sind perfekt für minimalistische Looks und lassen sich hervorragend im Alltag stylen. Ein beigefarbener oder grauer Kaschmirpullover wirkt besonders luxuriös zu einer Jeans oder einer eleganten Stoffhose. Dazu zarte Goldketten, ein Trenchcoat und Stiefeletten: Fertig ist ein Look, der ganz von allein Selbstbewusstsein ausstrahlt.

Farbtrend Bordeaux

Im Herbst 2025 gehört Bordeauxrot zu den gefragtesten Farben. Was liegt da näher, als die beiden Trends miteinander zu kombinieren? Besonders modern wirkt der Farbton, wenn er als Teil eines Monochrom-Looks getragen wird: Ein V-Neck-Pullover in dunklem Burgunder über einem weißen T-Shirt, dazu eine weite Satinhose in einer ähnlichen Farbnuance wie zum Beispiel in Rotbraun oder Mocha. Feine Gold-Accessoires oder Statement-Ohrringe runden den Look ab.

Der V-Neck auf den Laufstegen

Auch auf den internationalen Fashion Weeks war der V-Ausschnitt allgegenwärtig. Fendi zeigte Strickpullover mit tiefem V-Ausschnitt, kombiniert mit ultraschmalen Taillengürteln, funkelnden Miniröcken und Fake-Fur-Bags. Calvin Klein interpretierte den Trend im minimalistischen 90s-Stil: Kurze V-Neck-Pullover über weißen Hemdblusen, dazu schmale schwarze Stoffhosen und spitze Boots. Bei Miu Miu wurde der V-Ausschnitt besonders feminin: durch transparente Stoffe, körpernahe Schnitte und verspielte Details wie zarte Stickereien.