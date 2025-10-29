Drei Styling-Ideen für den Herbstlook: Bye Rollkragen! Der V-Ausschnitt wird zum neuen Lieblingspullover

Vom langweiligen Preppy-Klassiker zum neuen Modefavoriten: Der V-Ausschnitt-Pullover ist zurück und zeigt sich 2025 von seiner modernsten Seite. So trägt man den Stricktrend jetzt elegant, lässig und nur mit einem Hauch Nostalgie.
Eine Silhouette, die lange als klassisch, fast schon brav galt, erlebt jetzt ein überraschendes Revival: der Pullover mit V-Ausschnitt. In den frühen 2000ern galt er in Kombination mit Polohemd und Faltenrock als Herzstück des Preppy-Looks. 2025 kehrt er zurück, aber in einer deutlich cooleren, erwachseneren Version.