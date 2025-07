Drei Stationen: Prinzessin Sofía von Spanien wird in Berlin studieren

1 Prinzessin Sofía mit ihren Eltern bei ihrer Absolventenfeier in Wales. Foto: ddp images/PPE/Thorton

Prinzessin Sofía von Spanien wird unter anderem in Berlin einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Die Infantin startet im Herbst mit ihrem Studium, das sie zudem in zwei weitere europäische Städte führt.











Link kopiert



Dieses Jahr ist ein besonders spannendes für Prinzessin Sofía: Die jüngste Tochter von König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) wurde am 29. April 18 Jahre alt. Im Frühjahr hat sie ihren Schulabschluss am renommierten UWC Atlantic College in Wales gefeiert. Und jetzt sind Details zu ihren Zukunftsplänen bekannt geworden. Die Infantin wird ein Studium der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen am Forward College beginnen und sich dafür in drei verschiedenen Städten aufhalten.