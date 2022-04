1 Ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger sitzen nach Betrügereien mit Coronatests in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Über Umwege ist die Polizei zwei Betrügern auf die Schliche gekommen, die im Kreis Ludwigsburg mit Covid-Testzentren betrogen haben. Die beiden 23- und 28-jährigen Tatverdächtigen, die seit dem 11. April in U-Haft sitzen, hatten rund um Rutesheim (Kreis Böblingen) seit Sommer 2021 jede Menge teure Porsche-Räder gestohlen. Meist bockten sie die Sportkarossen, die in Tiefgaragen standen, dazu auf. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter rund 20 solcher Taten begangen haben. Angerichteter Schaden: mehr als 40 000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf die beiden Männer.

Als die bereits Verdächtigen Ende 2021 eine Firma gründeten und im Kreis Ludwigsburg drei Testzentren in Bietigheim-Bissingen, Schwieberdingen und Korntal-Münchingen eröffneten, riss die Diebstahlserie zunächst ab. Deshalb nahm die Polizei auch die Covid-Teststationen ins Visier. Umfangreiche Ermittlungen brachten jede Menge Mängel und Betrügereien ans Licht.

Wohnungsdurchsuchungen im Großraum Stuttgart

So sollen die Betreiber viel mehr Tests bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet haben, als sie tatsächlich vorgenommen hatten. Nachweise, die die KV einforderte, wurden manipuliert. Bekannten stellten die beiden Männer zudem negative Bescheide aus, ohne sie abzustreichen. Im vergangenen März mussten die mutmaßlichen Betrüger dann zwei ihrer Stationen aufgrund „erheblicher Hygienemängel“ schließen. Einige Tage später fehlten an einem Porsche in Rutesheim wieder Räder. Daraufhin wurden der 23- und der 28-Jährige festgenommen. In ihren und den Wohnungen von sieben weiteren Tatverdächtigen in der Region Stuttgart, die in den Testzentren angestellt waren, stellten die Ermittler Beweismaterial sicher.